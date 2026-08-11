Dacă banii aduc fericirea, mai avem de aşteptat! Preţul fericirii ar fi un venit de peste 10.000 lei pe lună, conform unui sondaj internaţional. În aceste condiţii, doar unul din 10 români trăieşte fără griji. Pe ceilalţi, studiul îi încurajează cu o statistică. Suntem în top 10 țări care au salariu mediu foarte apropiat de prețul fericirii.

Un studiu internațional confirmă: suma care aduce confort financiar se apropie de 11.000 de lei pe lună. Adică destui bani pentru nevoi esenţiale, capricii şi economii. Salariul mediu de la noi din ţară nu îl acoperă, dar se apropie.

Pragul de 11.000 de lei este aproape dublu față de salariul mediu pe economie. Doar în câteva domenii, precum IT-ul sau industria de petrol și gaze, salariile medii depăşesc această sumă.

"Ingineria, acolo această sumă este un normal în ceea ce priveşte această parte de salarizare. Cifre de peste 2.000 de euro sunt cumva fireşti şi când vorbit de un middle manager", a declarat Aida Chivu, expert resurse umane.

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Românii care ajung la astfel de venituri sunt o minoritate. Peste o treime dintre angajați câștigă sub 2.750 de lei, iar 8 din 10 nu trec de 5.900 de lei. În aceste condiţii, definiţia fericirii se schimbă de la salariu la salariu.

"Clar acest grad de confort se va reduce pentru că reducerea puterii de cumpărare în România va continua", a explicat Adrian Codirlasu, analist financiar.

"Inflația, scăderea puterii de cumpărare face ca mulți români să-și limiteze așteptările la viața de zi cu zi, la confortul dat, de exemplu, de plată la timp a tuturor obligațiilor și la o masă îndestulată", a declarat Adrian Negrescu, analist financiar.

Suma care astăzi pare pragul unei vieți confortabile avea cu totul altă valoare în urmă cu câțiva ani.

"11.000 de lei acum este cu totul altceva decât acum 10 ani, sau chiar 5 ani, pentru că inflaţia a erodat puterea de cumpărare a acestor bani. Se ve lucrul ăsta în consum. Consumul a scăzut şi dacă ne uităm la ultimele cifre de consum, practic a ajuns la nivelul de la începutul lui 2024", a mai spus Adrian Codirlasu, analist financiar.

Cel mai scump este să fii "fericit" în Australia: pragul trece de 58.000 de lei pe lună. Aproape de 6 ori mai mult ca la noi.