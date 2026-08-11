După doar două zile de respiro, ne confruntăm din nou cu temperaturi extreme. Astăzi, termometrele au urcat până la 37 de grade la umbră. În marile oraşe, oamenii caută orice refugiu pengtru a face faţă caniculei.

În vestul ţarii e din nou sufocant. Au fost din termometre a urcat până la 37 de grade Celsius, la umbră.

Canicula nu se dă dusă atât de uşor din vestul şi nord-vestul ţării. După codul roşu, harta este acum colorată în portocaliu în 7 judeţe. Asta înseamnă că urmează noi zile fierbinţi, iar fiecare petec de umbră devine preţios.

Oamenii nu ies din casă fără o sticlă de apă.

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"Bem multă apă, asta este soluţia pentru vremea extremă", a spus o persoană.

"Hidratarea e foarte importantă, aproape un bidon pe zi", a declarat un trecător.

În polul opus al ţării, la mare, nu e atât de cald, dar apa mării are de multe zile peste 20 de grade, aşa că plaja s-a umplut de un covor de alge.

"Este o vară foarte caldă, foarte, foarte secetoasă, mult diferită faţă de alte veri în alţi ani. Mai mult decât asta, lipsesc vânturile. Normal, în august trebuia să începem cu vânturile, să primenească apele litorale", a explicat Adrian Bîlbă, biolog.

La Piatra Neamț, localnicii se răcoresc într-un culoar climatic inteligent.

"M-am răcorit, este foarte bine. Mai alergăm prin oraş, este foarte greu, mai ales acum la temperaturile care sunt", a spus un trecător.

"Stăm aici ca e mai bine, e răcoare, mai ales astăzi la 34 de grade", a spus o persoană.

Sistemul pornește automat la 26°C și răcorește trecătorii cu o perdea fină de apă.

"Avem un sistem integrat inteligent care este dotat cu senzori. Unii pentru temperatură, să pornească sistemul automat, în plus unul pentru umiditate. Când plouă, se opreşte. Este vorba de un consum mic de apă, 15 litri pe oră", a declarat Adrian Niţă, primar Piatra Neamţ.

Cum și animăluțele sunt printre cele care suferă în tăcere în zilele caniculare, autoritățile au prevăzut, în apropierea culoarului climatic, tasnitori pentru căţei.

Mâine temperaturile vor ajunge până la 40 de grade Celsius în vestul țării, unde este cod portocaliu. Medicii ne recomandă să bem multă apă, să evităm soarele în orele de vârf, să purtăm haine lejere și să stăm la umbră. Şase judeţe din sud şi est vor fi mâine sub avertizare de vânt.