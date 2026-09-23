Momentul în care o fată de 15 ani din Mangalia este snopită în bătaie de alte 3 adolescente

O adolescentă în vârstă de 15 ani a fost agresată şi ameninţată de mai multe tinere, în Mangalia. Poliţiştii au înmceput verificări după ce imaginile cu agresiunea au apărut în spaţiul public. O tânără de 19 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, iar alta, în vârstă de 16 ani, arestată la domiciliu. De asemenea, se fac cercetări şi în privinţa unei fete de 14 ani, care ar fi participat la comiterea faptei.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, miercuri, că poliţiştii din Mangalia s-au sesizat din oficiu, în urma apariţiei în spaţiul public a unor imagini video care înfăţişau o fată agresată şi ameninţată şi au reuşit identificarea tuturor persoanelor implicate, scrie News.ro.

"Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit că fapta s-a produs în municipiul Mangalia, victima fiind o minoră în vârstă de 15 ani, care ar fi fost ameninţată şi agresată fizic de către alte tinere. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi ameninţare", au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Una din tinere, în vârstă de 19 ani, a fost arestată pentru 30 de zile, iar pentru alta, în vârstă de 16 ani, instanţa a dispus măsura arestului la domiliciu pentru 30 de zile.

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"Totodată, faţă de o treia tânără, în vârstă de 14 ani, cercetările continuă pentru stabilitatea întregii situaţii de fapt, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale care se impun", a mai transmis sursa citată.

Imaginile cu fata agresată şi ameninţată au apărut pe mai multe grupuri de Telegram şi Tik-Tok.