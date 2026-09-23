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Sportiva obligată să se deghizeze în bărbat pentru a se putea antrena a devenit vicecampioana Asiei la ciclism

Fariba Hashimi (stânga) a devenit vicecampioana Asiei la ciclism Fariba Hashimi (stânga) a devenit vicecampioana Asiei la ciclism - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 2 minute
Publicat la 23.09.2026, 16:22 | Modificat la 23.09.2026, 16:25

Fariba Hashimi, o sportivă de numai 23 de ani, din Afganistan, a devenit emblema Jocurilor Asiei, competiţie care se desfăşoară în această perioadă, în Japonia.

Fariba Hashimi a atras atenţia după ce a devenit vicecampioană în proba feminină de ciclism, probă în care a fost depăşită doar foto-finiş de Guo Li, din China.

Puţină lume ştie, însă, că sportiva de 23 de ani a trecut prin momente extrem de dificile înainte de a deveni vicecampioana Asiei la ciclism. Născută şi crescută într-o zonă în care femeile nu au voie să meargă pe bicicletă în public, Fariba a fost obligată să recurgă la gesturi extreme pentru a se putea antrena în ţara natală.

Printre altele, Fariba Hashimi a fost obligată să se antreneze deghizată în bărbat şi să poarte în mod constant două sau chiar trei măşti pe faţă, pentru a-şi ascunde identitatea.

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Chiar şi aşa, Fariba nu a reuşit să-şi ascundă întotdeauna identitatea şi nu de puţine ori a fost atacată cu pietre pe stradă din cauza "curajului" de a merge pe bicicletă în public.

Situaţia a devenit şi mai dificilă din 2021, de la momentul în care talibanii au revenit la putere în Afganistan. Fariba Hashimi a beneficiat de o mare mână de ajutor din partea italiencei Alessandra Cappellotto, campioana mondială din 1997. Aceasta i-a oferit posibilitatea Faribei să se mute în Italia, pentru a-şi continua carieră din ciclism. Există inclusiv informaţii care arată că, din momentul în care a ajuns în Italia, în urmă cu cinci ani, Fariba Hashimi nu a mai avut posibilitatea să-şi vadă familia rămasă în Afganistan.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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