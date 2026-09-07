Un buldozer a intrat într-o casă în Baia Sprie și a avariat o conductă de gaze. Traficul, blocat

Un incident neobișnuit a blocat traficul în Baia Sprie, după ce un buldozer care lucra pe un șantier a lovit o casă și a avariat o conductă de gaze. Zona a fost imediat securizată, iar alimentarea cu gaze și energie electrică a fost întreruptă temporar.

Accident pe un șantier din Baia Sprie - Ziarul de Maramureş

"Echipajul de prim ajutor a acordat îngrijiri medicale la faţa locului proprietarei locuinţei, care a suferit un atac de panică în urma evenimentului, însă nu a necesitat transportul la spital", a menţionat Adriana Şanta, reprezentantul ISU Maramureş.

Conform aceleiaşi surse, la faţa locului au fost solicitate echipajele operatorului de energie care a întrerupt alimentarea cu energie electrică, precum şi echipele de intervenţie ale operatorului de gaze naturale, care au reuşit sistarea alimentării cu gaze naturale şi remedierea avariei, scrie Agerpres.

"La locul evenimentului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, echipajul CBRN şi un echipaj de prim-ajutor SMURD de la Detaşamentul de Pompieri Baia Mare. Iniţial, traficul rutier s-a desfăşurat pe un singur sens, însă, pentru eliminarea oricărui risc, ulterior, s-a decis închiderea temporare a circulaţiei şi stabilirea unui perimetru de siguranţă pe o rază de 100 de metri", a mai precizat oficialul ISU Maramureş.

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Utilajul implicat în eveniment a fost îndepărtat în siguranţă de la locul incidentului, iar pericolul a fost complet eliminat de echipele de intervenţie.