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Accident violent în Bucureşti. O maşină s-a dezmembrat după ce a intrat pe linia tramvaiului 21

Accident pe linia de tramvai, în Bucureşti Accident violent în Bucureşti. O maşină s-a dezmembrat după ce a intrat pe linia tramvaiului 21 - Facebook / Esti din Sectorul 2
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Editor V.N. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.09.2026, 17:58 | Modificat la 07.09.2026, 18:00

Un accident violent s-a petrecut în această după-amiază, 7 septembrie, pe Şoseaua Colentina. Impactul a fost atât de puternic încât o maşină a rămas fără roţi.

Un şofer a pierdut controlul volanului şi a lovit parapetele ce desparte linia tramvaiului 21 de şosea. Impactul a fost atât de puternic încât maşina a rămas fără roţi şi a blocat linia tramvaiului pe ambele sensuri.

Poliţia a deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat exact

STB a reuşit să elibereze sensul către Piaţa Sfântul Gheorghe, dar circulaţia tramvaielor este în continuare afectată pe sensul către Pasajul Colentina. 

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Deocamdată, nu clare circumstanţele producerii accidentului. Poliţia a deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat exact.

V.N.
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