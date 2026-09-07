Un accident violent s-a petrecut în această după-amiază, 7 septembrie, pe Şoseaua Colentina. Impactul a fost atât de puternic încât o maşină a rămas fără roţi.

Accident violent în Bucureşti. O maşină s-a dezmembrat după ce a intrat pe linia tramvaiului 21 - Facebook / Esti din Sectorul 2

Un şofer a pierdut controlul volanului şi a lovit parapetele ce desparte linia tramvaiului 21 de şosea. Impactul a fost atât de puternic încât maşina a rămas fără roţi şi a blocat linia tramvaiului pe ambele sensuri.

Poliţia a deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat exact

STB a reuşit să elibereze sensul către Piaţa Sfântul Gheorghe, dar circulaţia tramvaielor este în continuare afectată pe sensul către Pasajul Colentina.

Articolul continuă după reclamă

Deocamdată, nu clare circumstanţele producerii accidentului. Poliţia a deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat exact.