El este tânărul care a murit în accidentul din Murfatlar. Maşina în care se afla Ionuţ s-a rupt în două

La doar 24 de ani, pentru Ionuţ a fost ultima cursă. Maşina în care se afla a derapat şi a intrat sub remorca unui autocamion. Imapctul a fost atât de violent, încât autoturismul s-a rupt practic în două. Şoferul nu a avut nicio şansă.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 15:09
Ionuţ se întorsese acasă de la muncă şi a vrut să iasă în oraş. Într-acolo se îndrepta când a avut loc înfiorătorul accident. Incidentul a avut în noaptea de vineri spre sâmbătă la 3:40.

A murit la 24 de ani

"Astăzi, în jurul orei 3.40, poliţişti din cadrul Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3. Din primele cercetări a reieşit faptul că impactul s-a produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 24 de ani, din localitatea Cobadin, şi un ansamblu de vehicule format din cap tractor ce tracta o semiremorcă, condus de un bărbat, de 30 de ani, din localitatea Oltina", a transmis, sâmbătă dimineaţă, IPJ Constanţa.

Vestea morţii a căzut ca un trăsnet pentru cei dragi. „Dumnezeu sa te odihnească nepoțelul meu”.

