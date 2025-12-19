O mașină plină cu migranți s-a izbit de un cap de pod şi s-a răsturnat într-un şant, în timp ce era urmărită de poliţişti pe un drum din Constanţa. Şase oameni au fost răniţi, iar doi dintre ei sunt în stare gravă. Toţi sunt cetăţeni de origine georgiană care au intrat în ţară, pe la punctul de trecere Dobromir.

Accidentul a avut loc pe DN3 în zona localităţii Deleni din judeţul Constanţa. Şoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă şi a intrat cu autoturismul într-un cap de pod. Şase persoane au fost rănite, două fiind intubate la faţa locului.

Accident cu poliţiştii pe urme

Toţi bărbaţii au fost transportaţi la Spitalul Judeţean din Constanţa. În autoturism ar fi fost şase cetăţeni străini care ar fi trecut ilegal graniţa pe la punctul de trecere a frontierei de la Dobromir în România.

Ei încercau să scape de poliţiştii care îi urmăreau în trafic, după ce nu au oprit la semnalele lor. Poliţiştii au identificat ulterior maşina oprită pe marginea drumului în localitatea Deleni. Autoturismul era înmatriculat în Bulgaria şi prezenta avarii, pasagerii erau de cetăţenie georgiană.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal şi continuă cercetările.

