Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Şase migranţi răniţi, după ce maşina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod. Erau urmăriţi de poliţişti

O mașină plină cu migranți s-a izbit de un cap de pod şi s-a răsturnat într-un şant, în timp ce era urmărită de poliţişti pe un drum din Constanţa. Şase oameni au fost răniţi, iar doi dintre ei sunt în stare gravă. Toţi sunt cetăţeni de origine georgiană care au intrat în ţară, pe la punctul de trecere Dobromir. 

de Cristina Niță

la 19.12.2025 , 13:56
Galerie (9)

Accidentul a avut loc pe DN3 în zona localităţii Deleni din judeţul Constanţa. Şoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă şi a intrat cu autoturismul într-un cap de pod. Şase persoane au fost rănite, două fiind intubate la faţa locului. 

Accident cu poliţiştii pe urme

Toţi bărbaţii au fost transportaţi la Spitalul Judeţean din Constanţa. În autoturism ar fi fost şase cetăţeni străini care ar fi trecut ilegal graniţa pe la punctul de trecere a frontierei de la Dobromir în România.

Articolul continuă după reclamă

Ei încercau să scape de poliţiştii care îi urmăreau în trafic, după ce nu au oprit la semnalele lor. Poliţiştii au identificat ulterior maşina oprită pe marginea drumului în localitatea Deleni. Autoturismul era înmatriculat în Bulgaria şi prezenta avarii, pasagerii erau de cetăţenie georgiană. 

Poliţiştii au întocmit un dosar penal şi continuă cercetările. 

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

accident constanta cap de pod migranti
Înapoi la Homepage
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan?
Observator » Evenimente » Şase migranţi răniţi, după ce maşina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod. Erau urmăriţi de poliţişti