Scandal penal la Şcoala de Agenţi de Poliţie din Câmpina. O elevă acuză un profesor că i-a făcut avansuri sexuale şi a hărţuit-o. Fata a reclamat incidentul, iar conducerea şcolii a găsit soluţia: l-a trimis pe ofiţer la studii la Bucureşti. Este al doilea incident de acest fel în ultimele luni. Un alt profesor de la această şcoală este anchetat pentru că ar fi abuzat sexual un elev.

Eleva de la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina le-a povestit anchetatorilor totul. Profesorul de drept penal i-a dat mesaj după ore şi a chemat-o în sala de criminalistică sub pretextul că vrea să îi dea mai multe materiale de studiu. Discuţia ar fi degenerat rapid. A întrebat-o pe fată detalii despre viaţa personală, pentru ca apoi să o atingă şi să o sărute pe obraz. Ofiţerul i-ar fi cerut fetei să nu povestească nimănui despre întâlnire, potrivit unor surse din anchetă. A doua zi însă eleva a reclamat abuzul conducerii şcolii de poliţie.

Nu este singurul scandal sexual de la Şcoala de Ofiţeri de la Câmpina

Fata, care este în ultimul an de studiu, spune că imediat după incident, ofiţerul a asalat-o cu mesaje. Nu ar fi singurele acuzaţii. Mai multi tineri reclamă pe internet că profesorul obişnuieste să abordeze fete din familii vulnerabile. In timp ce conducerea unitarţii de invatamant l-a trimis pe profesor la studii in Capitală, cazul a ajuns la Parchet. "La nivelul instituției, au fost dispuse, de asemenea, următoarele măsuri: declanșarea de îndată a cercetării disciplinare, potrivit prevederilor legale și regulamentelor aplicabile; dispunerea unei măsuri administrative şi monitorizarea situației", a declarat Beatrice Melinceanu, purtător de cuvânt Şcoala de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina.

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Nu este singurul scandal sexual de la Şcoala de Ofiţeri de la Câmpina. Un comisar şef este cercetat pentru tentativă de viol după ce un elev de 20 de ani l-a acuzat de abuz sexual. Profesorul este acum sub control judiciar. "Deja vorbim de al doilea caz într-un timp foarte scurt. Ceea ce ne pune semne de întrebare faţă de ce se întâmplă în aceea insituţie de învăţământ. Colegii care se află în astfel de poziţii trebuie să răspecte mai multe decât tot ceilalţi la un loc nişte principii etice şi deontologice care le conferă acest statut de cadru didactic", a declarat Gabriel Gîrniță, Sindicatul Democratic al Polițiștilor SIDEPOL. Pentru ca astfel de cazuri grave sunt tot mai frecvente, o noua lege le interzice abuzatorilor sexuali să mai lucreze în şcoli sau spitale.