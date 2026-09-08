Scandal la Şcoala de Poliţie din Câmpina. O elevă acuză un profesor de avansuri și atingeri nepotrivite

Scandal la Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina. O elevă susţine că unul dintre profesori i-ar fi făcut avansuri şi ar fi atins-o într-un mod nepotrivit. Incidentul ar fi avut loc pe 20 august, după terminarea orelor.

Profesorul de drept penal i-ar fi trimis fetei un mesaj și ar fi chemat-o într-o sală, sub pretextul că trebuie să îi înmâneze materiale de studiu. Acolo, discuția ar fi ajuns rapid la viața personală a tinerei. Profesorul ar fi întrebat-o si despre un băiat dacă este iubitul ei și i-ar fi cerut să nu povestească nimănui despre întâlnire.

La final, potrivit declarației fetei, cadrul didactic ar fi strâns-o în brațe, i-ar fi făcut complimente și, în momentul în care aceasta se pregătea să plece, ar fi prins-o pe după spate, atingând-o în zona bustului, și ar fi sărutat-o pe obraz. A doua zi, tânăra i-a blocat numărul și a sesizat conducerea școlii.

Instituția confirmă că a sesizat Parchetul, iar acum este deschis un dosar penal. Profesorul se află, în prezent, la cursuri în București și nu mai intră în contact cu elevii. Este al doilea caz de acest fel în mai puțin de un an. În decembrie 2025, un elev reclama un alt ofițer al școlii, acuzat că l-ar fi atins și ar fi încercat să-l sărute. Acesta a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar.

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Ce spune instituţia

Compartimentul Relații Publice din cadrul Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" Câmpina informează opinia publică cu privire la un posibil comportament neadecvat semnalat în relația dintre un ofițer, cadru didactic al instituției, și o elevă a școlii.

În momentul în care situația a fost adusă la cunoștința conducerii, au fost dispuse imediat măsurile necesare, cu respectarea procedurilor legale.

Cazul a fost înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, pentru efectuarea verificărilor, stabilirea situației de fapt și a eventualelor răspunderi, competența în această materie revenind organelor judiciare.

La nivelul instituției, au fost dispuse, de asemenea, următoarele măsuri:

declanșarea de îndată a cercetării disciplinare, potrivit prevederilor legale și regulamentelor aplicabile;

dispunerea unei măsuri administrative prin mutarea ofițerului într-un alt spațiu de lucru, astfel încât să fie prevenită orice situație care ar putea afecta climatul educațional;

monitorizarea situației și cooperarea cu autoritățile competente pe parcursul verificărilor.

Subliniem că aceste măsuri nu reprezintă o pronunțare asupra vinovăției persoanei vizate, aceasta urmând să fie stabilită exclusiv de autoritățile competente, în condițiile legii.

Școala de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr"Câmpina tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind conduita personalului în raport cu elevii și reafirmă că siguranța, integritatea și protejarea elevilor reprezintă o prioritate.

Având în vedere că situația se află în atenția organelor judiciare, instituția nu va face publice informații care ar putea afecta desfășurarea anchetei sau drepturile și interesele legitime ale persoanelor implicate.

Conducerea instituției va continua să ia toate măsurile care se impun, în limitele competențelor legale, pentru asigurarea unui mediu educațional sigur.