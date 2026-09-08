Zi de mare sărbătoare pentru credincioşi: este Sfânta Maria. Peste două milioane şi jumătate de români îşi sărbătoresc astăzi onomastica. De această zi sunt legate şi multe tradiţii şi superstiţii. Se spune că femeile care vor copii trebuie să se roage astăzi, iar cei care nu vor să atragă spiritele rele trebuie să ia o pauză de la treburile casnice.

Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică se sărbătoreşte, în mod tradiţional, la biserică. Pentru cei care poartă numele Sfintei e încă un prilej de petrecere în familie. "Eu sunt Maria. Sărbătoresc din toată inima. În zona noastră abia azi se zice la mulţi ani, în vară nu am zis. Da, atunci este pentru cei adormiţi, pentru cei plecaţi dintre noi, acum pentru cei care încă sunt aici pe pământ", spune o femeie.

Când le spunem "La mulți ani!" Mariilor?

Când le spunem "La mulți ani!" Mariilor? În Moldova, răspunsul e sigur: astăzi, de Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie, nu pe 15 august. Tradiţia ţine, însă, de fiecare regiune. Sărbătoarea de astazi este, totodată, ziua care, în tradiția populară, se trece de la vară la toamnă: începe culesul roadelor, pregătirile gospodăriilor, iar primele semne ale schimbării vremii nu trec neobservate. Practic, dacă e frumoas şi însorit, cum a fost astăzi, toamna va fi blândă. Se spune că Sfânta Maria ascultă rugăciunile tuturor, în special pe cele ale femeilor care vor să aibă copii.

Articolul continuă după reclamă

"Rugăciunea părinţilor Ioachim şi Ana, deşi s-a lăsat aşteptată mulţi ani, iată că ea s-a întâmplat printr-o mare minune", a declarat Lucian Apopei, preot. Fiind zi de sărbătoare, astăzi nu se fac treburi în casă, nu se face curăţenie şi nu se spală rufe, pentru a nu atrage spiritele rele. Mâine urmează să fie cinstiţi sfinţii Ioachim şi Ana, părinţii Maicii Domnului.