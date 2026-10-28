Moneda euro care poate valora de 250 de ori mai mult decât scrie pe ea. E căutată în disperare

O monedă specială de 2 euro, emisă de Irlanda pentru a marca 50 de ani de la înființarea celebrei trupe rock U2, a stârnit un val de interes printre colecționari. Cea mai rară variantă s-a epuizat în doar câteva minute, iar acum unii vânzători cer pentru ea chiar și 500 de euro.

Pe monedă apar cei patru membri ai trupei: Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr. Este o ediție specială, întrucât U2 ar fi prima trupă rock aflată încă în activitate care apare pe o monedă oficială europeană, potrivit publicației croate Index.

De la 40 la 500 de euro

Cel mai mare interes este pentru ediția de colecție cu tiraj limitat, care a fost vândută inițial cu 39,95 euro. Pe site-urile de anunțuri, unii vânzători cer acum între 300 și 400 de euro pentru un exemplar. Alții au ridicat prețul până la 500 de euro. Asta înseamnă de 250 de ori valoarea nominală a monedei, scrie Blic.

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Moneda a fost pusă în vânzare pe 25 septembrie 2026, la exact 50 de ani de la momentul care a marcat începutul istoriei trupei U2.

Pe 25 septembrie 1976, bateristul Larry Mullen Jr. a pus un anunț pe avizierul școlii sale din Dublin, în căutare de muzicieni pentru înființarea unei trupe. Din acea întâlnire avea să se nască U2.

Banca Centrală a Irlandei a pregătit două variante de colecție ale monedei. Prima variantă a fost produsă într-un tiraj de 150.000 de exemplare și s-a vândut într-un ambalaj special, la prețul de 14,95 euro.

A doua variantă este mult mai rară. Aceasta a fost realizată printr-o tehnică specială, care îi conferă o suprafață lucioasă și un motiv mat. Au fost produse doar 5.000 de exemplare, iar această ediție s-a epuizat în câteva minute.