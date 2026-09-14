Sătui de internetul prost, sătenii l-au legat de stâlp pe angajatul venit să verifice problema, în India

Angajatul unei companii de telecomunicații din India a fost luat ostatic și legat de un stâlp de internet de mai mulți localnici dintr-un sat din statul Uttar Pradesh. Oamenii spun că de doi ani se confruntă cu probleme de conectivitate și au vrut, astfel, să atragă atenția conducerii companiei.

Incidentul s-a petrecut joi, în satul Hardauli, din districtul Fatehpur. Aditya Bhan Singh lucra la un stâlp de telecomunicații când mai mulți localnici l-au înconjurat și l-au legat cu o frânghie. Poliția a fost alertată și s-a deplasat la fața locului, însă până la sosirea agenților, sătenii îl eliberaseră deja pe bărbat.

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Imaginile filmate în timpul incidentului au ajuns rapid pe rețelele sociale. În videoclip se vede cum bărbatul este legat de stâlp, în timp ce mai mulți localnici, inclusiv copii, stau în apropiere, scrie The Indian Express.

Oamenii le-au spus polițiștilor că au probleme cu semnalul de aproximativ doi ani. Mai mult, aceștia susțin că plătesc pentru abonamente și pachete de date 5G, dar în realitate primesc un semnal 4G slab, iar conexiunea se întrerupe frecvent.

Localnicii au mai spus că niciun angajat al companiei nu ar mai fi venit în ultimele trei luni. Tehnicianul luat ostatic se angajase la companie în urmă cu aproximativ trei luni.

Poliția a identificat șapte persoane care se aflau la fața locului. Șase dintre acestea au fost arestate pentru sechestrare și tulburarea ordinii publice. Șeful Poliției din Fatehpur, Abhimanyu Manglik, a declarat că autoritățile au deschis un dosar după ce au văzut imaginile incidentului pe rețelele sociale.