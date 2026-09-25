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Video Ultima convorbire a criminalului din Olt cu tatăl Valentinei. "Să mă calmez puţin"

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Editor Laura Ilioiu | Timp citire: 3 minute
Publicat la 25.09.2026, 20:43 | Modificat la 25.09.2026, 20:43

Este a patra zi de când sute de poliţişti sunt pe urmele lui Vlad Bălțățeanu, bărbatul acuzat că și-ar fi ucis iubita și apoi i-ar fi aruncat trupul, ascuns într-o valiză, în râul Olt. E căutat inclusiv în străinătate, dar pare că a intrat în pământ. În noaptea în care Valentina a fost ucisă, individul a vorbit aproape o oră la telefon cu tatăl tinerei. Familia şi-a luat rămas bun de la tânăra de 28 de ani. Între timp, ies la iveală noi acuzații la adresa principalului suspect. O fostă iubită a acestuia a rupt tăcerea şi a povestit prin ce a trecut în relaţia cu el.

"S-a enervat foarte rău şi a început să mă jignească, să mă ameninţe, să îmi spună că vine el după mine, că mă caută", a povestit fosta iubită a lui Vlad, criminalul din Olt.

Fosta iubită a lui Vlad spune că a fost ameninţată şi urmărită

E mărturia unei fete care, în urmă cu doi ani, la fel ca şi Valentina, a avut încredere în Vlad Bălţăţeanu şi a început o relaţie cu el. La scurt timp după ce s-au cunoscut pe internet, hairstylistul a început să fie agresiv cu ea. Norocul ei, spune tânăra, a fost că şi-a dat seama la timp cu cine are de-a face.

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"Tot insista să ne vedem. I-am spus că nu pot nici să mă ridic din pat. El tot insista, tot insista. Apoi i-am dat block şi a început să mă caute pe alte aplicaţii, îmi dădea mesaje, mă suna încontinuu", a declarat tânăra.

Soarta Valentinei a fost crudă. După trei luni în care tânăra din Filiaşi a trăit sub teroare şi bătăi, anchetatorii spun că Vlad şi-a ieşit din fire şi a ucis-o. I-a ascuns trupul într-un troler pe care l-a aruncat în Olt.

Vlad Bălţăţeanu este căutat în toată Europa

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În ultimele mesaje pe care i le-a dat înainte de apel, tânărul recunoştea că e agitat.

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Vlad Bălţăţeanu: Salutare, ce faceţi, totul ok? Vă sun mai târziu puţin vă rog, că sunt supărat. Am aflat ceva.

Tatăl Valentinei: Ce ai făcut? Sună!

Vlad Bălţăţeanu: Vă sun mai târziu.

Tatăl Valentinei: Ok!

Vlad Bălţăţeanu: Promit, să mă calmez puţin.

Tatăl Valentinei: Păi despre ce e vorba?!

Valentina a fost condusă pe ultimul drum la Filiaşi

Între timp, la Filiaşi zeci de oameni au condus-o pe Valentina pe ultimul drum. Niciunul nu îşi poate explica gestul ucigaşului.

"Era o fată foarte cuminte. Este un caz foarte cutremurător. Este inadmisibil ceea ce s-a întâmplat din partea unui tânăr fără minte", a declarat un bărbat.

"Îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat. Este groaznic, nici nu mă gândesc, îmi vine să tremur", a adăugat altă persoană

Poliţia nu are încă indicii despre locul în care s-ar afla suspectul

"Rămâi fără cuvinte, nu se poate descrie în cuvinte această durere. O mică palmă cât ar fi, ai plecat în secunda doi. Nu există aşa ceva, nu stai, ai plecat", a subliniat o femeie prezentă la înmormântarea Valentinei

Poliția nu are niciun indiciu despre Vlad Bălţăţeanu. Cum nu mai ştie nimic nici despre Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a ucis fosta parteneră, chiar în casa ei din Mureș. La un an şi două luni de la comiterea crimei, individul nu a fost găsit.

Laura Ilioiu
Laura Ilioiu

Reporter corespondent pentru Gorj la Observator Antena 1. Un an de experienţă în jurnalism de actualitate şi reportaje de teren.

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