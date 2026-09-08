Un fermier din cea mai mare zonă producătoare de legume din ţară oferă gratis castraveţii din solar. La Matca, unde sunt peste cinci mii de producători, preţurile au ajuns la 40 de bani kilogramul, aşa că omul nu mai găseşte rentabil să vândă legumele unor intermediari. Zeci de oameni au venit, însă, să încarce sacii în maşinile lor după ce fermierul a făcut anunţul pe TikTok.

"Am cules 35 de saci de castraveţi, suntem undeva la intrare în Matca. Luaţi câte un sac de familie. Să vină cât mai mulţi oameni".

Fermierul spune că nu îşi acoperă nici măcar costurile de culegere

După ce a făcut calcule zile întregi, Diego Dragomir s-a hotărât să nu mai ceară bani pe castraveţii pentru care a muncit un an întreg. Legumele costă patru lei kilogramul la magazin în pieţe, dar intermediarii oferă mult mai puţin fermierilor.

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"Din cauza preţului care a ajuns la 40 de bani kilogramul. Din banii ăştia nu reuşim să plătim nici culegerea, dar să scoatem investiţia şi să mai facem şi câştig pe lângă.Până când poate va mai creşte preţul să îi dau gratuit către oameni", a declarat Diego Dragomir, producător.

La ferma din apropiere de Tecuci au început acum să vină zeci de maşini de la Braşov, Focşani şi Galaţi.

"Chiar acum i-am cules şi îi ofer gratis către oameni", a spus Diego.

Oamenii vin de la zeci de kilometri pentru castraveţii oferiţi gratuit

"O idee foarte bună deoarece sunt mulţi oameni care poate nu au nici posibilitatea sau o grădină. Cum sunt eu", a precizat un bărbat.

"Mi-a arătat o vecină. E bună (n.r. ideea), dar pentru ei nu ştiu", a spus altă persoană venită să ia castraveţi.

"Şi iau, duc la săraci. La oameni cu pareze", a transmis şi mama fermierului.

Ce preţ spune fermierul că ar avea nevoie pentru a-şi recupera investiţia

Diego Dragomir speră să mai crească preţul castraveţilor ca să câştige ceva din cele aproape 20 de tone recoltate.

"Preţul kilogramului măcar ar trebui să fie un doi lei ca să poţi să îţi amortizezi investiţia, iar pe urmă, ce ar fi peste doi lei, să zicem să facem şi noi profit", a mai precizat Diego Dragomir.

Unii fermieri din Matca au contracte pentru export. 20 - 30 de camioane de castraveţi pleacă zilnic, în această perioadă, în Polonia, la fabrici de cosmetice şi de murături.