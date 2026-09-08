Scandal la Institutul de Medicină Legală. Familia unui cunoscut TikToker a venit să-și ia mortul acasă, dar rudele au aflat că autopsia se face abia mâine. Oamenii erau convinși că trupul le va fi predat pe loc şi au venit cu tot alaiul. A urmat un scandal cu multe ameninţări. Conflictul s-a tranşat cu Poliția, Jandarmeria și trupele speciale.

"Nu plecăm, să ne dea mortul. Ni s-a spus că azi ni-l dă, noi aşteptăm mortul. Ia pune live-ul ăsta şi nu-l închideţi că sută la sută o să se întâmple şi un abuz", menţionează o persoană.

Apropiaţii aveau şi ora înmormântării stabilită

Zeci de apropiați și de admiratori din online ai Tiktoker-ului Costeluș au intrat în curtea Institutului de Medicină Legală, convinși că pleacă acasă cu trupul lui. Veniseră cu mașinile, cu florile și cu ora înmormântării stabilită. Nu știau că se bazau pe o informație greșită, transmisă de firma de pompe funebre.

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"Dacă cei de aici nu îi sunau pe cei de la funerarii că astăzi îl dau, noi nu existam astăzi aici. Deci domnii au făcut o eroare. Fraţilor, am venit să-l luăm pe Costeluş acasă, nu se poate. Cei care vreţi să veniţi la el, abia mâine poate să ni-l de acasă", spune un membru al familiei.

"Această informаție a ajuns la firma despre pompe funebri pe un canal care nu este cel oficial al Institutului de Medicină Legală. Cazul pentru care se făceau insistențele de a fi soluționat astăzi era programat pentru ziua de mâine", explică Gabriel Gorun, Purtător de Cuvânt INML.

A fost nevoie de intervenţia autorităţilor

Când au auzit că trebuie să mai aștepte o zi, spiritele s-au încins. Paznicul a sunat la 112, iar în câteva minute zona era plină de polițiști, jandarmi și luptători SAS.

În spatele INML, la aproximativ 50 de metri de poarta principală, s-au format două tabere: pe de o parte, rudele şi admiratorii artistului, de cealaltă parte, personalul institutului. Confruntarea s-a tranşat cu scandal. Oamenii au intrat pe poarta principală, și nemulțumiți că nu își pot ridica mortul, au început să amenințe și să înjure angajații. A fost nevoie de intervenția Poliției și Jandarmeriei pentru ca să se liniştească spiritele.

Agenţii i-au legitimat pe scandalagii unul câte unul și au controlat mașinile cu care veniseră. Căutau arme sau obiecte interzise. Nu au găsit.

"Fraţilor da-ţi-mi şi mie o distribuire masivă", spune o persoană.

Probleme mai vechi la INML

Dincolo de scandalul de la poartă este însă o problemă mult mai veche. La INML sunt mult mai multe autopsii decât medici care să le facă.

"Acest deficit de personal s-a concretizat în imposibilitatea de a face toate autopsiile care au fost solicitate peste weekend și respectiv în ziua de ieri. Acum două-trei săptămâni, termenul de așteptare a fost de șapte zile când am funcționat cu doar doi autopsieri", menţionează Gabriel Gorun, Purtător de Cuvant INML.

Miercuri sunt programate nouă autopsii, dar medicii pot duce doar șase.