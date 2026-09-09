OpenAI susține că aproximativ 10.000 de agenți de inteligență artificială au reușit să găsească, în doar 88 de ore, o soluție pentru o problemă matematică veche de aproape un secol. Rezultatul vizează celebra problemă Navier - Stokes, una dintre cele mai dificile provocări ale matematicii moderne. Demonstrația nu a fost însă verificată independent.

Ce le-a luat matematicienilor aproape 100 de ani, AI-ul ar fi făcut în doar 88 de ore. Descoperirea OpenAI - Sursa: Profimedia

OpenAI anunță un posibil progres major în matematică: noul său model de inteligență artificială ar fi reușit să rezolve o parte importantă a problemei Navier - Stokes, una dintre cele șapte "Probleme ale Mileniului", pentru rezolvarea cărora este oferit un premiu de un milion de dolari, relatează BBC.

Navier - Stokes, una dintre cele mai dificile provocări ale matematicii moderne

Compania afirmă că rezultatul a fost obținut după doar 88 de ore de lucru, cu ajutorul unei rețele formate din aproximativ 10.000 de agenți AI care au colaborat pentru a analiza problema.

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Deși anunțul este spectaculos, există o condiție importantă: demonstrația OpenAI nu a fost încă verificată de matematicieni independenți și nu a fost acceptată oficial de Clay Mathematics Institute.

O problemă care i-a provocat pe matematicieni timp de aproape un secol

Ecuațiile Navier - Stokes sunt folosite pentru a descrie modul în care se comportă fluidele, precum apa și aerul. Ele au aplicații importante în fizică și inginerie și sunt esențiale pentru înțelegerea unor fenomene complexe, inclusiv a turbulențelor.

Problema matematică asociată acestor ecuații a rămas nerezolvată timp de aproximativ 90 de ani și face parte din lista celor șapte probleme ale mileniului stabilite de Clay Mathematics Institute.

Miza este uriașă. Pentru fiecare dintre aceste probleme există un premiu de 1 milion de dolari pentru o demonstrație corectă și acceptată.

10.000 de agenți AI au lucrat simultan

Potrivit OpenAI, compania a început să antreneze, la sfârșitul lunii august, un nou model AI care a demonstrat rapid capacități neobișnuit de bune în domeniul matematicii.

Modelul este în continuare utilizat intern și nu a fost lansat public. Cercetătorii OpenAI au decis să îl folosească pentru a aborda mai multe probleme matematice extrem de dificile.

Pe 1 septembrie, compania spune că a aflat despre informații potrivit cărora două dintre problemele mileniului ar fi putut fi rezolvate. OpenAI a mobilizat atunci aproximativ 10.000 de agenți AI pentru a căuta soluții.

Patru zile mai târziu, pe 5 septembrie, sistemul ar fi ajuns la o demonstrație pentru problema cunoscută drept problema existenței și regularității Navier - Stokes.

Performanța a necesitat o cantitate enormă de procesare.

Cei 10.000 de agenți AI au schimbat între ei aproape 3 milioane de mesaje și au generat aproximativ 130 de miliarde de tokeni în timpul încercării de a rezolva problema.

OpenAI estimează că, dacă acest volum de procesare ar fi fost realizat folosind cele mai avansate modele ale companiei la prețurile publice, costul s-ar fi ridicat la aproximativ 10 milioane de dolari.

Cu toate acestea, rezultatul nu reprezintă încă rezolvarea completă a problemei.

OpenAI spune că demonstrația sa acoperă două dintre cele patru afirmații care trebuie demonstrate pentru a satisface cerințele problemei Navier - Stokes.

OpenAI nu revendică premiul de un milion de dolari

În ciuda importanței rezultatului, compania nu intenționează să revendice premiul acordat de Clay Mathematics Institute.

OpenAI afirmă că obiectivul publicării cercetării este de a demonstra progresul realizat de modelele sale de inteligență artificială, nu de a declara oficial problema rezolvată.

Acest aspect este important deoarece, în matematică, o demonstrație propusă trebuie analizată și verificată riguros înainte ca o problemă să fie considerată rezolvată.

Rezultatul a provocat deja reacții în comunitatea matematică.

Tristan Buckmaster, profesor de matematică la New York University, a declarat că lucra la aceeași problemă împreună cu Levent Alpöge, matematician care lucrează pentru Anthropic, unul dintre principalii rivali ai OpenAI.

Cei doi foloseau instrumentul Codex al OpenAI în cercetarea lor. Buckmaster afirmă că, pe 3 septembrie, a aflat că informații despre progresul lor ar fi ajuns la OpenAI.

Matematicianul a pus sub semnul întrebării momentul în care compania a început să lucreze la problema Navier–Stokes și modul în care a ajuns la propriile rezultate.

Buckmaster a precizat că nu analizase încă demonstrația completă publicată de OpenAI, dar a considerat necesar să explice public ceea ce știa despre situație.

OpenAI a salutat cercetarea realizată în paralel de Buckmaster și Alpöge, pe care a descris-o drept remarcabilă.

Compania neagă însă că ar fi văzut lucrările celor doi înainte ca acestea să fie făcute publice.

OpenAI mai susține că nu a accesat datele utilizatorilor în timpul cercetării problemei Navier–Stokes.

În același timp, compania recunoaște că nu poate exclude complet posibilitatea ca date anonimizate provenite din utilizarea produselor sale să fi contribuit la îmbunătățirea modelelor. Potrivit OpenAI, însă, demonstrațiile sunt semnificativ diferite, iar rezultatele matematice obținute nu sunt identice.

Poate AI-ul să rezolve probleme matematice vechi de generații?

Dacă demonstrația OpenAI va trece testul verificării independente, rezultatul ar putea fi unul dintre cele mai interesante exemple ale modului în care inteligența artificială poate contribui la cercetarea matematică.

Totuși, pentru moment, este importantă diferența dintre "OpenAI spune că a găsit o soluție" și "problema a fost oficial rezolvată".

A doua afirmație va putea fi făcută abia după ce demonstrația va fi analizată riguros și acceptată de comunitatea matematică.