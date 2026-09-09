Elon Musk i-a spus fostei iubite că are nevoie de "o legiune" de copii înainte de izbucnirea unui război civil

Elon Musk își dorește "o legiune" de copii înainte de izbucnirea unui război civil, a dezvăluit fosta sa iubită, Ashley St. Clair, într-un documentar prezentat la Festivalul de Film de la Veneția.

Ashley St. Clair, mama unuia dintre cei 14 copii ai lui Elon Musk, a făcut declarațiile la premiera de la Festivalul de Film de la Veneția a documentarului "Musk", regizat de Alex Gibney.

În documentar, influencerița și fosta susținătoare a mișcării MAGA povestește că Musk i-ar fi spus într-un mesaj că își dorește un copil cu ea pentru că avea nevoie de "o legiune de copii înainte de războiul civil".

Cei doi au avut un copil în 2024, dar între timp s-au despărțit. St. Clair susține că echipa lui Musk i-a oferit suma de 40 de milioane de dolari și o pensie lunară de 100.000 de dolari în schimbul semnării unui acord de confidențialitate (NDA), însă oferta a fost retrasă după ce ea a refuzat să semneze.

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Întrebată la Veneția dacă Elon Musk se teme de un posibil război civil sau dacă încearcă să îl provoace, St. Clair a spus doar că felul în care miliardarul folosește platforma X trebuie luat în serios. Fosta susținătoare a lui Donald Trump susține că mesajele și opiniile promovate de Musk pe X au efecte reale asupra oamenilor și contribuie la scindarea societății.

Elon Musk se implică tot mai mult în politică

De când a cumpărat Twitter, în 2022, Elon Musk și-a folosit platforma pentru a-și promova tot mai des opiniile politice și pentru a susține public politicieni și partide de dreapta, scrie The Guardian.

Luni, miliardarul a salutat rezultatul istoric obținut de partidul german de extremă dreapta AfD la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt. Musk a răspuns cu "Well done! (n.r. Bravo)" unei postări a co-liderului partidului, Alice Weidel.

Regizorul Alex Gibney, care a filmat documentarul timp de trei ani, spune că obsesia lui Musk pentru un posibil colaps al civilizației ar putea avea legătură cu copilăria acestuia în Africa de Sud. "A avut o copilărie foarte dificilă și traumatizantă", a spus Gibney la Veneția, adăugând că Musk pare să își ducă acum propriile traume mai departe.

Documentarul "Musk" are patru ore și urmărește ascensiunea miliardarului, de la începuturile sale în industria software până la afacerile cu rachete și mașini electrice și, mai nou, implicarea sa tot mai mare în politica americană.