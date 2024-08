"El era unul dintre pacienţii scrişi pe listă, asta am înţeles. Ne spuneau că nu are şanse, că să vedem...Atât mi-a zis: ia-mă acasă! Când ne-am dus la morgă erau vreo 5-6 care muriseră în ziua respctivă", povesteşte Luminiţa Militaru, soţia pacientului decedat.

Mărturia soţiei bărbatului mort la Pantelimon

Luminiţa Militaru este soţia lui Marian Militaru, pacientul de 54 de ani, mort pe 4 aprile în spitalul Pantelimon. Despre el procuorii spun că a fost ucis de doctoriţele de la ATI care i au scăzut nu o dată, ci de două ori, intenţionat, doza de noradrenalină.

"Când a venit salvarea să îl ia era ok între timp s-a agravat, a intrat la Terapie Intensivă, trei zile mi-a stat în comă. Când a ieşit din comă nu vorbea concet dar vorbea prin semne. Când mă duceam lângă el ştia, mă ţinea de mână, începea să plângă. Fizic era foarte foarte foarte foarte umflat. Eu nu am putut să stau mai mult de 5 minute pentru că am început să plâng, am ieşit afară. Asta se întâmpla pe la 1 jumate, pe la 3 şi ceva ne-a anunţat că a murit", povesteşte Luminiţa Militaru, soţia pacientului decedat.

Procurorii spun că Marian Militaru a fost victima medicului poreclit de asistente si infirmiere drept "Doamna cu coasa". Potrivit referatului, pe 26 martie bărbatului îi erau administraţi 15-20 de ml de noradrenalină ca să îi fie menţinută o tensiune la valori normale. La prima scădere bruscă, la doar un ml, tensiunea s-a prăbuşit până la limita decesului. Bărbatul a fost salvat de o asistentă care a observat ce se intampla şi a modificat fara stirea medicului doza la 7mililitri. Pe 4 aprilie, a avut loc, spun procurorii, al doilea declin. De gardă, aceeaşi doctoriţă, "Doamna cu coasa". Doza de 20 de ml de noradrenalină a fost scăzută brusc, din nou, la 1 ml. Bărbatul a intrat în stop cardiac şi a murit în mai puţin de o oră.

"În momentul în care ai modificat rata de perfuzie în câteva minute vom vedea şi efectul fie că e unul pozitiv de creştere a tensiunii fie că e unul de scădere. Un om nu poate trăi cu tensiunea 4 cu 3", explică Radu Ţincu.

20 de decese în doar 2 zile

"Mi s-a părut ceva foarte, aşa, dintr-odată. Cu o zi înainte am fost la el, vorbeam, mă strângea de mână şi a doua zi când m-am dus l-am găsit singur în cameră nu l-am recunoscut. Lu' mami i-a zis să îl luăm acasă, atâta tot. Mami, ia-mă acasă, a zis. Am vrut să îl luăm dar nu a mai apucat să ajungă acasă. Nu mai rezolvăm nimic, ce declaraţii să mai dau. El e mort", povesteşte Luminiţa Militaru, soţia pacientului decedat.

În secţia ATI de la Pantelimon ar fi fost 20 de decese suspecte în doar 2 zile.

STENOGRAME:

Director îngrijiri: A început să facă curat în saloane, că s-a eliberat un salon. Și zic: Cum s-a eliberat un salon?

Medic ATI: Adică au murit toți, au murit toți pacienții.

Director îngrijiri: Păi cum naiba au murit ăia așa?

Medic ATI: Păi nu știm, că cică M. și M. opresc. Mi-au zis asistentele că opresc suportul vasopresor.

Director îngrijiri: Noradrenalina.

Medic ATI: Da, o opresc, da!

"Discutau foarte mult despre BIP dă-i BIP. Închide-le uşa şi până mâine nu mai dai prin salon, că n-ai de ce. Ce fac ei acolo e tortură", povesteşte aparţinătoarea unei paciente.

Scandalul are efecte în lanţ

Bolnavii, chiar şi în stare gravă, refuză acum să fie internaţi sau operaţi în spitalul Pantelimon. Un pacient a plecat din terapie intensivă pe semnătură. Într-o zi normală, numărul de internări poate ajunge la 300, însă în ultima perioadă cifra este aproape la jumătate. Şi ambulanţele direcţionate către Spitalul Sf Pantelimon au probleme pentru că cei de pe targă refuză cu desăvârşire să fie lăsaţi în Unitatea de Primiri Urgenţe a spitalului.

"Am avut pacienţi, cu abdomen acut, cu intervenţii chirurgicale de urgenţă sau urgenţă amânată. Pur şi simplu semnează în foaie, refuz internare, refuz operaţie, le spunem, domnule este posibil să se ajungă la deces", spune Răzvan Jitianu, managerul Spitalului Sf. Pantelimon.

"Azi am externat un pacient, venit alaltăieri, abia abia l-au ţinut. A stat pe ventilaţie non-invazivă, cu dificultate l-au convins că n-are unde să se ducă aşa, şi azi şi-a cerut externarea", spune Florina Pompilian şef ATI, Spitalul Pantelimon.

Doctoriţa care a vorbit despre practicile colegelor ei, fostă şefă la Terapie Intensivă, susţine că a primit ameninţări cu moartea dupa izbucnirea scandalului

"Am fost ameninţată de pe un cont fals de la messenger, că să-mi iau copiii să plec din ţară, să mă mut în ţările nordice. În legătură cu ce s-a întâmplat la Pantelimon, că nu am contribuit la muşamalizarea acestor cazuri", spune Elena Voicu, fost sef ATI, dată afară la final de iunie.

Cele două doctoriţe de la ATI sunt arestate preventiv pentru omor cu premeditare, măsură pe care deja au contestat-o. Asistenta care a făcut denunţul este plasată sub control judiciar pentru mărturie mincinoasă.

