Cum arată litoralul pentru un turist care nu l-a mai văzut de mult? Turistul am fost eu, am plecat personal la mare, cu trenul. Doar e 1 Mai, iar toate drumurile au dus pe litoral. Primirea nu a fost cum mă aşteptam, recunosc. Plajele au fost mai mult goale şi nicio simplă plimbare nu mai are farmecul de altădată. Printre clădiri ruină şi staţiuni fără nicio strategie de turism, singurul lucru neschimbat rămâne marea. Mereu frumoasă, dar parcă trădată de ceea ce am construit pe malul ei.

"E aproape de ora 18 şi 30 de minute, joi seara. Merg cu trenul pe litoral la Constanţa pentru a vedea care este atmosfera şi ce se întâmplă de 1 Mai pe litoral. În Bucureşti ploua, însă sperăm că în Constanţa şi în Mamaia şi în zonele turistice vremea să fie ceva mai bună. Am ales să mergem cu trenul pentru a evita aglomeraţia de pe şosele şi autostrăzi. Hai să vedem cum e călătoria", a spus prezentatoarea Observator, Teodora Tompea.

O călătorie de 130 de lei la clasa întâi, cu 50 de lei mai mult decât biletul la clasa a doua. În tren, locurile nu au fost pe alese. Am găsit toate vagoanele pline, cu turişti de toate vârstele.

Teodora Tompea: Ce planuri aveţi?

Adolescenţi: Stăm la cazare la un prieten de-al nostru şi dacă plouă rămânem acolo, stăm între noi, aşa, prieteni.

Teodora Tompea: De ce aţi ales să mergeţi cu trenul?

Adolescenţi: În primul rând, transportul gratuit şi este mai convenabil.

Cum arată România prin ochii străinilor

Călătoria începe surprinzător de bine. Trenul e curat, liniştit, iar printre călători sunt şi turişti străini. Am nimerit chiar lângă un student american, venit pentru prima dată în România, într-un program de schimb de experienţă între universităţi. Un prilej numai bun să aflăm cum arată România prin ochii străinilor.

Teodora Tompea: Eşti pentru prima oară în România?

David, student american: Da.

Teodora Tompea: Şi mergi la Marea Neagră?

David: Da.

Teodora Tompea: De ce?

David: Mi s-a spus că acolo mergeţi de 1 Mai. Vremea nu este grozavă.

Teodora Tompea: Ce vei face?

David: Nu ştiu încă. Mă aşteptam să mergem la plajă, dar nu pare că ar fi posibil.

Teodora Tompea: Ce ştii despre Marea Neagră şi România?

David: Nu prea multe, de fapt. Studiez aici, sunt student.

Teodora Tompea: Şi ce părere ai?

David: Îmi place, nu e cum mă aşteptam, dar ador.

Teodora Tompea: Ce îţi place cel mai mult?

David: Mă simt în siguranţă. Este o ţară sigură, comparativ cu SUA.

După două ore şi jumătate de drum şi în mod surprinzător, fără întârziere, ajungem în gara din Constanţa. Doar câteva ore de somn ne mai despart de 1 Mai, ziua în care, teoretic, litoralul prinde viaţă.

"1 Mai pe litoral, este în jur de ora prânzului, vremea nu este cea mai potrivită. După cum vedeţi, plajele sunt pustii în acest moment. Hotelurile sunt ceva mai pline. Deşi este deschiderea oficială a sezonului estival, din păcate, foarte multe dintre terase şi plaje nu sunt amenajate. Sunt mulţi care lucrează pentru a aşeza şezlongurile şi umbrelele. Nu se putea face plajă, dar aici încă este în construcţie", a mai spus Teodora Tompea.

Pe plajă, singura activitate de anul acesta e să priveşti marea. În geacă de iarnă. Pe faleză, pare că lucrurile încep să se mişte. Aici întâlnim pe Roxana şi Barny, doi designeri români veniţi să îşi expună creaţiile – haine, bijuterii şi accesorii.

Barny, creator de haine: Am venit să îmi promovez brandul şi să mă bucur de soare. E locaţia din ţară unde se adună toată lumea.

Teodora Tompea: Cum a fost anul trecut?

Barny: Minunat, a fost mult soare.

"Deocamdată, nu e lume. Aşteptăm să vină, vremea e frumoasă, contrar aşteptărilor. Anul trecut, la ora asta, oamenii veneau la cafea, acum e cam gol. Anul trecut a fost foarte bine, foarte multă lume", a spus Roxana, creator de bijuterii şi genţi.

Ce pot vizita turiştii pe litoral, dacă nu vor să stea la plajă

Pare că vremea a ţinut turiştii departe de plajă. Aşa că am vrut să aflăm ce se mai poate face pe litoral într-o zi ca asta.

M-am întâlnit cu Diana Slav, ghid turistic, care ne-a dat câteva ponturi.

"Ce ar putea să viziteze? Vila regală, mai sunt câteva opţiuni... Mai este şi zona de cultură, nu doar să stai la plajă sau la terasă. Dacă se vine şi cu maşină personală, poţi să vizitezi şi împrejurimile. Avem parcul arheologic din oraşul Constanţa, care ne arată exact istoria veche a oraşului. Latura gastronomică - acele fenomene de street food, avem şi noi un tronson pe bulevardul Tomis. Pentru cei care vor să călătorească, suntem incluşi pe multe circuite de cicloturism, şi pe motociclete, şi pe biciclete, care pot să îi ducă la diverse cetăţi din Dobrogea. Cramele care pun diferite pachete turistice", a spus ghidul turistic Diana Slav.

Anul acesta, turiştii se lasă aşteptaţi pe litoral

Nu puteam să nu mă întâlnesc şi cu colega mea, Andreea Filip, cea care ştie totul despre litoral. Şi care a transmis în fiecare an atmosfera de 1 Mai de la mare. De obicei, abia îşi făcea loc printre turişti. Anul acesta, totul e diferit.

Andreea Filip: Cei care nu vin de 1 Mai la mare ar trebui să treacă prin experienţa asta. E un sentiment care nu poate fi descris în cuvinte.

Teodora Tompea: Da, e o energie aparte. E o tradiţie până la urmă.

Andreea Filip: Da, uite, chiar m-am întâlnit cu un cuplu, doi tineri, cu doi copii şi au spus că, indiferent de vreme, pentru ei este o tradiţie să vină la 1 Mai la mare. [...] Chiar unde ne aflăm o să fie un festival de muzică electronică, în Năvodari, prima ediţie. Festivaluri gastronomice în Eforie, expoziţie de maşini retro, de epocă, concerte în Costineşti, Vama Veche, sunt trupe care cântă live. În nordul staţiunii sunt DJ internaţionali care remixează până la răsărit.

Cât despre ce ne aşteaptă în restul sezonului...

"Faţă de anul trecut, este o mărire de preţuri de 5-10%. Nu va fi mai mare de atât, nu îşi permit să scumpească mai mult. Ştiu bine că sunt probleme financiare şi oamenii au buget stabilit", a explicat reporterul Observator Andreea Filip.

Şi în timp ce bugetul turiştilor nu prea le mai permite nicio escapadă la mare, ministrul Turismului caută bani de marketing. E singura problemă a litoralului, în ochii lui.

Reporter: Suntem pregătiţi real să îi primim pe turişti anul acesta?

Ambrozie-Irineu Darău, ministrul Turismului: Eu am făcut apel ca mulţi români să îşi petreacă vacanţele în ţară pentru că este un an greu economic şi este important acest aport.

"Pentru a avea o strategie integrată se face cu experţi pe bază de date, să avem definită prin lege acea 'Organizaţie de management al destinaţiei' la nivel naţional. Să ştim despre ce e destinaţia României şi cum o vindem străinilor ca să ajungă aici. […] E important să alocăm buget important pentru promovarea ţării. Anul acesta bugetul este aproape dublu faţă de anul trecut [...] Lipsesc inclusiv datele pe care să le putem baza privind mişcarea turiştilor: avem nevoie de fişă electronică de cazare, avem nevoie de o interconectare a bazelor de date. [Ce le puteţi promite turiştilor români anul acesta?] Nu funcţionez pe bază de promisiuni", a mai spus ministrul Turismului, Ambrozie-Irineu Darău.

Aşa cum ministrul nu funcţionează pe bază de promisiuni, nici litoralul nu funcţionează pe strategii care se află doar pe hârtie. Un lucru este cert: de la an la an, sunt tot mai puţini turişti pe litoralul românesc şi tot mai mulţi pe cel bulgăresc.

