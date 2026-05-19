Caz revoltător, la Vaslui. Un profesor de 60 de ani, fost inspector şcolar, a agresat sexual o elevă de 15 ani. Fapta a fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar cadrul didactic este acum sub control judiciar, cu interdicţie de a se mai apropia de elevi. Asta nu l-a oprit însă pe un angajat al Consiliului Judeţean să o umiliească în public tot pe fată. Funcţionarul este supărat că adolescenta a pătat reputaţia profesorului, care a fost şi inspector şcolar, aşa că a lăsat o serie de comentarii online din care reiese că tot victima e de vină.

Agresiunea a avut loc pe holurile liceului. Fata de 15 ani, elevă în clasa a noua, a sunat imediat la 112, apoi a mers şi în biroul directoarei.

"Eleva a acuzat că a atins-o undeva la intrarea unui corp de şcoală, pe perioada pauzei, când un grup de mai mulţi elevi intrau sau veneau din pauză. A fost consiliată, ajutată. În continuare face şedinţe cu consiliera desemnată pentru clasa respectivă", spune Caterina Hosofschi, directoarea liceului.

Agresiunea a fost surprinsă şi de camerele de supravegher, spun surse judiciare. Bărbatul în vârstă de 60 de ani este profesor de limba română de mai bine de 30 de ani. Şi a deţinut de-a lungul timpului inclusiv funcţia de purtător de cuvânt al liceului unde s-a întâmplat totul. Este cercetat acum sub control judiciar. Nu mai are voie să predea şi nici să se apropie de victimă sau martori.

Articolul continuă după reclamă

Scandalul a luat şi mai mare amploare când un conslier judeţean i-a luat apărarea profesorului şi a criticat o pe fată pentru că i-a pătat reputaţia dascălului, care a fost şi inspector şcolar: "Există tinere în Vaslui care depăşesc măsura celor 7 ani de acasă şi a bunului simţ crezând de multe ori că sunt centrul universului".

David Ionuţ Popa, consilier la Consiliul Judeţean Vaslui şi responsabil de comunicarea instituţiei şi a dezactivat contul de facebook. Iar acum neagă tot.

David Ionuţ Popa: În ultima perioadă n-am scris absolut nimic despre nimeni.

Reporter: N-aţi postat dumneavoastră? Acela nu este Facebook-ul dumneavoastră?

David Ionuţ Popa: Nu am Facebook. Nu folosesc Facebook.

Reporter: De când?

David Ionuţ Popa: Niciodată.

Nu e prima dată când victima e blamată

Un caz similar a avut loc tot în Vaslui cu 12 ani în urmă. O elevă a fost atunci violată de 7 bărbaţi, însă comunitatea a dat vina pe victimă. În cele din urmă, fata a plecat de teamă în Germania.Violatorii, în schimb, au petrecut doar câţiva ani în spatele gratilor şi apoi au fost eliberaţi.

"Trăim într-o ţară care s-a obişnuit de mulţi ani că victima e de vină. Când revictimizezi victima, alte victime se vor teme să meargă la autorităţi. Nu vor merge la procuror, nu vor merge la doctor, la psiholog, de ruşine", spune Gabriel Diaconu, psihiatru.

Eleva de clasa a IX a, mutată recent la liceul din Vaslui, are o situaţie dificilă. A rămas fără părinţi şi este îngrijită de bunici şi de o asistentă maternală. Cazul ei este intens comentat în mediul online.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰