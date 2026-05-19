Un caz absolut incredibil stârneşte revoltă şi explică, în cel mai cinic mod cu putinţă, de ce fenomenul agresiunilor sexuale este atât de răspândit în România şi de ce atât de multe cazuri rămân neraportate. O elevă de 15 ani care a avut curajul să reclame un abuz sexual din partea unui profesor... a fost umilită şi condamnată în mod public de unul dintre angajatii Consiliului Judeţean Vaslui. Bărbatul a învinovăţit-o pe fată şi a pus sub semnul întrebării moralitatea ei, nicidecum a profesorului! A scris că nu este uşă de biserică şi că şi-a făcut astfel colegii de râs. Asta cu toate că agresiunea a fost filmată de o cameră de supraveghere din şcoală, iar cadrul didactic vizat de anchetă a fost plasat sub control judiciar. Elevă care a reclamat abuzul unui profesor din Vaslui, umilită public:

Agresiunea a avut loc săptămâna trecută, pe holul liceului "Ion Mincu" din Vaslui. Asolescenta de 15 ani, elevă în clasa a noua, a sunat imediat la 112 şi a reclamat faptul că profesorul a atins-o în zone intime. Apoi a anunţat şi conducerea unităţii de învăţământ.

"Oamenii care au venit de la poliţie au discutat cu ea. Eleva a acuzat că a atins-o undeva la intrarea într-un corp de şcoala, pe perioada pauzei, când un grup de mai mulţi elevi intrau sau veneau din pauză şi intrau în corpul principal de şcoală către ore", spune Caterina Hosofschi, director Liceu "Ion Mincu" Vaslui.

Profesorul se află acum sub control judiciar

Surse judiciare spun că agresiunea a fost surprinsă de camerele de supraveghere de pe holul şcolii. În plus, pe timpul anchetei, bărbatul nu mai poate să predea şi să se apropie de victimă sau de martorii din dosar.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani este profesor de Limba şi Literatura Română de mai bine de 30 de ani. De-a lungul timpul a deţinut şi funcţia de purtător de cuvânt al liceului în care s-a întâmplat acum totul, dar şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean din Vaslui. Niciodată în tot acest timp nu s-au înregistrat alte plângeri pe numele său.

Scandalul s-a reaprins în momentul în care un consilier al preşedintelului Consiliului Judeţean Vaslui a decis să comenteze subiectul... pe Facebook. Individul a dat vina pe victimă şi i-a luat apărarea profesorului, pe motiv că fata l-ar fi provocat. Şi a îndemnat oamenii să pună la îndoială moralitatea ei, nu a agresorului.

"Nu există ca domn profesor să facă aşa ceva unei eleve. (...) Existe tinere în Vaslui care depăşesc măsura celor 7 ani de acasă şi a bunului simt, crezând de multe ori că sunt centrul universului", a scris Davin Ionuţ Popa, consilier al preşedintelui CJ Vaslui.

Ulterior, David Ionuţ Popa şi-a dezactivat contul, iar acum neagă tot.

Davin Ionuţ Popa, consilier al preşedintelui CJ Vaslui: În ultima perioadă nu am scris absolut nimic despre nimeni. Nu. Nu cunosc.

Reporter: Nu cunoaşteţi postarea? Pot să v-o arăt. Nu vă asumaţi respectivul comentariu?

Davin Ionuţ Popa, consilier al preşedintelui CJ Vaslui: Nu folosesc Facebook.

Fata a primit ajutor de la consiliera şcolară încă din ziua agresiunii. Minora de 15 ani se mutase recent în această şcoală. În plus, ea se află într-o situaţie familială dificilă, find fără părinţi, în grija unei asistente maternale.

"A fost consiliată, ajutată. În continuare face şedinţe cu consiliera desemnată pentru clasa respectivă", spune Caterina Hosofschi, director Liceu "Ion Mincu" Vaslui.

Şi mai grav este că astfel de situaţii halucinante se tot repetă. În urmă cu 12 ani, o altă elevă a fost violată în grup de şapte bărbaţi dintr-un sat din Vaslui. În loc să îi ofere sprijin însă, comunitatea a blamat-o pe victimă. În cele din urmă, fata a plecat de teamă şi de uminilinţă... în Germania. Violatorii, în schimb, au petrecut doar câţiva ani în spatele gratilor şi apoi au fost eliberaţi.

Clara Mihociu

