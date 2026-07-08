SUA reiau sancțiunile pentru exporturile de petrol ale Iranului, după atacuri asupra unor nave comerciale

Statele Unite au reimpus marți sancțiunile asupra exporturilor de petrol ale Iranului, după ce mai multe nave comerciale au fost atacate în apropierea Strâmtorii Ormuz. Un oficial american a calificat incidentele drept "complet inacceptabile" și a avertizat că acestea vor avea consecințe. Anunțul a avut un impact imediat asupra piețelor, prețul petrolului crescând cu peste 5%.

SUA reimpun sancțiunile asupra exporturilor de petrol ale Iranului, după atacuri asupra unor nave comerciale - Shutterstock

Luna trecută, Departamentul Trezoreriei al SUA autorizase temporar continuarea vânzărilor de petrol iranian până la 21 august, ca parte a unui acord fragil dintre Washington și Teheran. Noua decizie pune capăt acestei perioade de tranziție mai devreme, pe 17 iulie, potrivit Reuters.

Măsura vine după ce trei petroliere au raportat că au fost lovite de proiectile de origine necunoscută în apropierea Strâmtorii Ormuz, potrivit agenției britanice UKMTO, afiliată Marinei Regale. Până în acest moment, autoritățile iraniene nu au comentat incidentele și nimeni nu și-a asumat responsabilitatea.

Cu toate acestea, un oficial american a declarat că negocierile dintre Washington și Teheran continuă "cu bună credință", în ciuda escaladării tensiunilor.

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Atacurile și răspunsul Statelor Unite riscă însă să destabilizeze înțelegerea diplomatică dintre cele două țări și să compromită negocierile privind un acord mai amplu. Un alt oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a afirmat că primele indicii arată că Iranul ar fi deschis focul asupra a trei nave comerciale.

Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energiei la nivel mondial. Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate tranzitau zilnic această zonă.

Orice blocaj de durată în Strâmtoarea Hormuz ar putea duce la scumpirea energiei și ar pune presiune suplimentară asupra consumatorilor și guvernelor care se confruntă deja cu costuri ridicate ale carburanților.

Exporturile de petrol reprezintă una dintre principalele surse de venit pentru Iran, aducând miliarde de dolari în valută și susținând o economie afectată de ani de sancțiuni americane.

În pofida restricțiilor, Teheranul a reușit în ultimii ani să își majoreze exporturile, în special către China, transformând vânzările de petrol într-un pilon esențial al economiei sale.

După încheierea acordului de luna trecută, prețurile petrolului au scăzut semnificativ, însă noile evoluții au schimbat perspectiva pieței. Bob McNally, președintele Rapidan Energy Group, consideră că aceste evenimente arată că armistițiul este "mai puțin solid și mai puțin durabil decât a presupus piața petrolului", ceea ce înseamnă că investitorii vor trebui să reevalueze riscurile geopolitice în prețul petrolului.