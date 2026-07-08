Lucrări pe timp de noapte pe DN1. Când s-ar putea încheia reparaţiile

Cu siguranţă v-aţi gândit cel puţin o dată, când aţi rămas blocaţi în trafic într-o zonă unde se făceau lucrări, cât de bine ar fi dacă asfaltările s-ar face noaptea. Ei bine, acest lucru se întâmplă săptămâna aceasta pe DN1, în judeţul Braşov. Fiind şi perioada concediilor, s-a luat această decizie, astfel încât coloanele formate în zonele cu restricții să fie cât mai mici. Totuşi, şoferii de TIR nu sunt mulţumiţi de idee. Aceştia susţin că şosele se aglomerează chiar şi după lăsarea întunericului.

Zilnic, aproximativ 20.000 de mașini circulă pe Drumul Național 1, în porțiunea superioară a Văii Prahovei. Cele mai multe dintre ele pe timpul zilei. Aşa că drumarii se apucă de treabă abia după lăsarea întunericului.

Pe drumul naţional DN1 la intrare în judeţul Braşov spre Ploieşti, o bandă de mers este blocată, iar pe cealaltă bandă maşina pentru aşternut asfaltul este alimentată de camioane încărcate cu material folosit pentru stratul de uzură.

Muncitorii au frezat săptămâna trecută stratul vechi de asfalt care trebuie înlocuit. "În acest moment, desfăşurăm lucrări de întreţinere periodic şi anume: aşternem un covor asfaltic de aproximativ doi kilometri la intrarea în Predeal dispre Bucureşti", a declarat Elekes Robert, purtător de cuvânt DRDP Brașov.

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Deşi se lucrează doar noaptea şi numai în timpul săptămânii, părerile şoferilor sunt împărțite. "E mai bine ca ziua, pentru că e circulaţia mai bună li se merge mai repede. Noaptea circulă camioanele grele, ziua maşinile micuţe. Clar că pe timp de zi traficul este mai aglomerat", sunt de părere unii şoferi.

"E bine să se asfalteze noaptea, dar aici nu se poate pentru că ei dau drumul la circulaţie numai seara şi trec TIR-uri. Se circulă acum noaptea mai ceva ca ziua", spune un alt conducător auto.

Drumarii au în plan să termine lucrările până la sfârşitul săptămânii.