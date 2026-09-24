Suntem țara cu cele mai multe decese pe șosele, iar cifrele s-au transformat aseară în destine frânte pe un drum din Iași. Trei vieți, un tânăr de 21 de ani, o femeie de 40 și o fetiță de numai 8 ani, au pierit într-o fracțiune de secundă, după ce mașina lor s-a izbit violent de un camion. Impactul a fost devastator.

"Are aproape 120. La viteza asta te cam duci", spun martorii.

Drumul spre Paşcani s-a oprit brusc pentru cei şase care se aflau în maşină. În faţa lor a apărut camionul, iar în câteva clipe cele două vehicule s-au izbit violent. Pentru rudele ajunse la locul accidentului, primele minute au fost de coşmar.

"E familia noastră, doamne. E familia noastră. E vărul meu, e nepotul meu", spun rudele.

Articolul continuă după reclamă

Trei vieți curmate într-o secundă

Salvatorii au ajuns şi au început să scoată oamenii din maşină. Din cele şase persoane aflate în maşină, trei nu au mai putut fi salvate. Şoferul de 21 de ani, sora lui şi fetiţa ei de 8 ani.

"În urma impactului, trei persoane de 8, 21 şi 40 de ani au decedat, iar alte trei persoane de 2, 18 şi 34 de ani au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale", a declarat Adina-Ioana Ciobanu, purtător de cuvânt IPJ Iași.

În tot acest timp, poliţiştii au început să refacă traseul. Camionul, care venea din zona unui şantier ar fi ieşit brusc de pe un drum secundar direct în faţa lor. Şoferul de 59 de ani a fost testat cu etilotestul, însă nu băuse.

"Am primit un telefon că au avut un accident. Era nepotul meu, nepoata mea, o soră de-a mea, cumnata mea şi încă o fetiţă. Nu s-a asigurat camionul, pentru că era o altă maşina în spatele nepotului meu". "El venea normal, regulamentar, chit că a avut viteză. Dar i-au apărut din faţă deodată, nu au mai avut timp să mai frâneze nu? S-a izbit direct frontal în el", spun rudele.

În zonă se lucrează intens la infrastructura rutieră. Camioanele şi utilajele intră şi ies din zona şantierului, iar drumul este tranzitat permanent.