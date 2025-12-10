Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Explozie puternică într-un apartament din Bihor. Deflagraţia s-a produs când proprietara a aprins lumina

Zeci de oameni au fost evacuţi în miez de noapte, după ce o butelie a explodat într-un apartament din oraşul bihorean Aleşd.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 08:27

Proprietara a fost grav rănită în deflagraţia, care s-a produs atunci când aceasta a aprins lumina în bucătăria improvizată din balcon. Suflul exploziei a fost atât de violent, încât bucăţi din balcon au fost împrăştiate pe jos.

Victima a suferit multiple traumatisme şi arsuri severe pe aproximativ 40% din suprafaţa corpului. Un specialist de la Inspectoratul de Stat în Construcţii a stabilit că structura de rezistenţă a imobilului nu a fost afectată.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

explozie bihor proprietara femeie
Înapoi la Homepage
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
Fostul mare sportiv care câștiga 4 dolari pe zi, dar a adunat o avere de 500 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii, de fapt
Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”
Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”
Gheorghe Dincă a ajuns pe mâinile medicilor! Ce a pățit monstrul din Caracal, în penitenciar
Gheorghe Dincă a ajuns pe mâinile medicilor! Ce a pățit monstrul din Caracal, în penitenciar
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut probleme cu peştele congelat?
Observator » Evenimente » Explozie puternică într-un apartament din Bihor. Deflagraţia s-a produs când proprietara a aprins lumina