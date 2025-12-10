Zeci de oameni au fost evacuţi în miez de noapte, după ce o butelie a explodat într-un apartament din oraşul bihorean Aleşd.

Proprietara a fost grav rănită în deflagraţia, care s-a produs atunci când aceasta a aprins lumina în bucătăria improvizată din balcon. Suflul exploziei a fost atât de violent, încât bucăţi din balcon au fost împrăştiate pe jos.

Victima a suferit multiple traumatisme şi arsuri severe pe aproximativ 40% din suprafaţa corpului. Un specialist de la Inspectoratul de Stat în Construcţii a stabilit că structura de rezistenţă a imobilului nu a fost afectată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰