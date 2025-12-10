Video Explozie puternică într-un apartament din Bihor. Deflagraţia s-a produs când proprietara a aprins lumina
Zeci de oameni au fost evacuţi în miez de noapte, după ce o butelie a explodat într-un apartament din oraşul bihorean Aleşd.
Proprietara a fost grav rănită în deflagraţia, care s-a produs atunci când aceasta a aprins lumina în bucătăria improvizată din balcon. Suflul exploziei a fost atât de violent, încât bucăţi din balcon au fost împrăştiate pe jos.
Victima a suferit multiple traumatisme şi arsuri severe pe aproximativ 40% din suprafaţa corpului. Un specialist de la Inspectoratul de Stat în Construcţii a stabilit că structura de rezistenţă a imobilului nu a fost afectată.
