În fiecare an, în pragul sărbătorilor, apare întrebarea: brad natural sau artificial? Care este mai prietenos cu mediul? Ei bine, studiile recente oferă răspunsuri clare, dar cu nuanțe importante.

de Iulia Pop

la 10.12.2025 , 09:44

Bradul artificial este într-adevăr comod şi reutilizabil, dar impactul său asupra mediului este cu mult mai mare decât credem. Este produs din plastic si metal, costurile de producţie sunt foarte mari, emisiile pe măsură, iar reciclarea este inexistentă. Pentru ca un brad de plastic să devină cu adevărat avantajos pentru mediu este necesar ca el să fie folosit cel puţin 5 ani la rând.

Cea mai bună variantă rămâne bradul în ghiveci

Pe de altă parte, un raport publicat anul acesta arată că bradul natural este sustenabil doar dacă provine din plantaţii sustenabile şi dacă aruncarea sa se face responsabil. Dacă ajunge la groapa de gunoi, toate beneficiile scad rapid şi toate aceste avantaje sunt anulate. Cea mai bună variantă rămâne bradul în ghiveci care o dată replantat continuă să capteze dioxid de carbon.

Indiferent de opţiune, cel mai important e să gestionăm corect fiecare etapă, de la achiziţie şi până în momentul în care ne întrebăm ce facem cu bradul de Crăciun.

Iulia Pop
Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

