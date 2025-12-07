Şi până la tehnologie sau oraşe cu trafic fluid, ar trebui să avem oraşe sigure. Din păcate nu e chiar aşa: o explozie a avut loc în această dimineaţă într-un apartament din Iaşi. În urma incidentului, un bărbat de 50 de ani a fost rănit. El a fost găsit de echipele de salvare cu arsuri la nivelul feţei şi a mâinilor şi a fost transportat de urgenţă la spital.

Totul a pornit de la o scurgere de la butelie de gaz, care era în bucătăria apartamentului respectiv. Imediat s-a sunat la 112, din fericire după explozie nu a urmat şi un incendiu. Structura de rezistenţă a blocului a fost verificată şi nu a fost afectată, iar oamenii nu au fost nici ei evacuaţi din locuinţele lor.

Un rănit a ajuns la spital

Dar a fost o persoană rănită în urma acestei explozii, vorbim de un bărbat care a ajuns la spital cu arsuri de gradul 1 la nivelul mâinilor şi feţei şi primeşte îngrijiri medicale. Mai multe echipaje de prim-ajutor, dar şi de pompieri, au mers imediat la faţa locului la ora 5 în această dimineaţă pentru a interveni acolo.

În acelaşi timp pompierii trag un semnal de alarmă cu privire la aceste butelii pe care le folosesc oamenii în locuinţă, să le verifice periodic, să nu le încarce decât în surse autorizate, verificarea atunci când le schimbă să nu le facă cu foc, ci cu apă şi săpun şi să aibă grijă ca acestea să nu aibă vreun defect. Sunt sfătuiţi să pună senzor de gaz, dar şi de incendiu.

