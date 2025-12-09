Criza apei din Prahova, cu ecouri la nivel înalt, tot nu are o rezolvare. Este a 12-a zi când sute de mii de oameni tot nu au apă de băut. De ieri, la robinete a început să curgă apă, dar nu poate fi folosită nici măcar pentru spălat. De parcă nu era de ajuns, localnicii sunt revoltaţi că vor plăti facturile întregi. În cel mai optimist scenariu, de vineri oamenii ar putea avea apă potabilă. Doar că, după sărbători, apa va veni cu porţia, câteva ore pe zi.

Alimentarea cu apă a fost reluată în toate localitățile afectate din Prahova, dar apa poate fi folosită doar pentru igienizarea toaletelor, nu pentru băut şi nici măcar pentru spălat. Oamenii au un alt motiv de indignare şi revoltă: ar putea plăti facturile ca şi cum ar fi consumat apă timp de două săptămâni.

"Mi se pare normal să nu se plătească un serviciu care nu a fost alocat populaţiei", a spus un localnic din Prahova.

"De ce să plătesc eu apa care erau obligați să ne-o dea? Și apa potabilă…", a adăugat o altă persoană.

Articolul continuă după reclamă

Operatorul promite o reducere de doar 30%

Autorităţile iau în calcul să le facă, totuşi, o reducere oamenilor de 30% la facturi.

"Vreau să facem o analiză în așa fel încât să îi punem pe vinovați să plătească această diferență pentru că mi se pare normal ca cei care au creat această criză să răspundă și să plătească, iar consumatorul să nu plătească", a declarat Virgil Nanu, preşedintele CJ Prahova.

"Dacă de mâine se aprobă pe toată luna decembrie, pe toată luna facturată, pentru că noi acum suntem în curs de a rezolva partea cu analizele şi în câteva zile apa va fi declarată potabilă, dar această măsură va fi luată pe tot consumul aferent lunii decembrie", a declarat Andrei Bontic, director Hidro Prahova.

DSP avertizează: apa poate transmite boli grave

Specialişti de la DSP testează periodic apa pentru a stabili dacă e bună de băut. Se estimează că vineri se vor ridica restricţiile. Acum, localnicii sunt avertizați să nu folosească apa nici măcar pentru mâncare.

"Expune oamenii la riscul unor boli cu transmitere digestivă și discutăm cu grupul mare al bolilor diareice de diverse etiologii, la bolile transmise de virusurile hepatice, hepatita A, hepatita E sau poate chiar unele virusuri pot să provoace și meningita", a explicat Dan Decebal, medic şef în departamentul de supraveghere DSP.

După sărbători ar putea urma raționalizarea apei

După sărbători, apa ar putea fi raţionalizată, câte 3-4 ore pe zi pentru a putea continua lucrările la barajul Paltinu.

Până atunci, parlamentarii Opoziţiei, dar și voci ale puterii cer demisia ministrului Mediului. Diana Buzoianu dă în schimb vina pe autorităţile locale pentru criza din Prahova.

"În toate aceste documente oficiale, reiese că toate autoritățile de la nivel local, de la Administrația Bazinală Apele Buzău Ialomiţa până la administrarea ESZ, nu au ridicat niciodată, public, cu privire la riscul ca populaţia să rămână fără apă", a transmis Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Astăzi la Ministerul Mediului mai mulţi membrii ai Partidului PUSL au protestat, în tăcere, faţă de modul cum au gestionat autorităţile problemele situaţia din Prahova.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰