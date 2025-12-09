Medicamentele folosite pentru obezitate la nivel mondial ar putea fi decontate de anul viitor şi în ţara noastră pentru cei care se luptă cu kilogramele în plus. În acest moment, e compensat doar tratamentul pentru diabet, deşi patru din zece români au o problemă cu greutatea.

Doar una din 10 persoane care are nevoie de astfel de medicamente are acces la ele, transmite Organizaţia Mondială a Sănătăţii care cere guvernelor să facă eforturi pentru a găsi banii necesari decontării. Obiectivul este de-a combate epidemia de obezitate despre care autorităţile spun că a devenit o problemă de sănătate publică.

"Erau cerute dinainte să apară pe piață în România și întrebau când apar următoarele doze. Medicamentul se liberează în bază a rețetei prescrită de medic, dar de asemenea pacientul nu poate să ia o rețetă pe două-trei luni, pentru că tot timpul trebuie să vorbească cu medicul, să vadă când trece la următorul dozaj.", a spus Beatrice Speteanu, farmacist şef.

Cei mai mulți dintre români au auzit, au încercat sau au prieteni care caută astfel de medicamente la prețuri accesibile. În acest moment, tratamentul este decontat doar pentru diabet, în țara noastră. Cei care sunt supraponderali sau obezi trebuie să plătească între 900 și 1500 de lei pe lună.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Crezi că sunt benefice aceste medicamente?

Bărbat: Depinde, adică sunt cazuri în care pot să fie, doar că nu e recomandat pentru toată lumea. Practic, ajută slăbitul, doar că creează probleme, eating disorder-uri."

Reporter: Ai prieteni sau cunoștințe care se confruntă cu obezitatea?

Bărbat: Da, și care au și folosit aceste medicamente, dar n-am auzit vreun miracol. Un stil de viață sănătos te ține în formă.

"În România, peste 4 din 10 adulți se confruntă cu obezitatea, iar specialiștii se tem că până în 2030 incidența va fi dublă la persoanele cu masa corporală crescută. 6 din 10 adulți din Europa sunt supraponderali, iar greutatea excesivă este cauza a milioane de decese anual, la nivel mondial.", a transmis Marko Pavlovici, reporter Observator.

Acum autoritățile din România se gândesc să introducă tratamentul pe lista de compensate și pentru persoanele supraponderale sau care suferă de obezitate.”

"Analizăm împreună cu comisiile de specialitate și, în funcție de indicatori și rezultate, respectiv în funcție de noile studii și recomandări europene, încercăm pentru anul viitor să le includem, măcar o parte din ele.", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Studiile realizate până acum nu au arătat reacții adverse semnificative, dacă medicamentele sunt luate la îndrumarea strictă a unui specialist. Sunt date care demonstrează că reduc riscul de boli cardiovasculare, diabet, hipertensiune și apnee în somn, toate fiind complicații ale obezității.

"Medicația respectivă este dincolo de viză per se a obezității, are un punct major în ceea ce se cheamă controlul riscului de moarte prematură, moarte cardiovasculară.", a spus Claudiu Stoicescu, medic cardiolog.

"Toate medicațiile pe care noi le oferim trebuie să aibă o anamneză corectă a pacienților și o selecție corectă a pacienților, astfel încât să nu recomandăm astfel de medicamente acolo unde ele nu sunt permise.", a adăugat Dana Stoian, medic endocrinolog.

Estimările internaționale arată că până în 2030 peste 2 miliarde de persoane vor suferi de obezitate.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰