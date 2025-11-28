Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Explozie provocată de o butelie la un imobil din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri

O explozie provocată de o butelie a avut loc vineri dimineață la un imobil din cartierul Copăcelu, în Râmnicu Vâlcea. Deflagrația a fost urmată de un incendiu care a distrus două ziduri ale construcției, iar un bărbat a suferit arsuri, fiind transportat la spital după intervenția echipajelor de urgență.

de Redactia Observator

la 28.11.2025 , 12:38
Deflagrație puternică în Copăcelu Explozie provocată de o butelie la un imobil din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri

Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, vineri dimineaţă, să intervină în cazul unei explozii produse din cauza unei butelii, la un imobil din cartierul Copăcelu, municipiul Râmnicu Vâlcea, urmată de incendiu, cu o victimă, scrie Mediafax.

Potrivit pompierilor, s-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială CBRN, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ. 

Echipajele operative sosite la locul solicitări au constatat că explozia se confirmă, iar aceasta a fost urmată de incendiu la o anexă. Incendiul a fost lichidat, însă explozia a distrus și 2 ziduri ale construcției.

Articolul continuă după reclamă

Sursa citată menţionează că un bărbat a suferit arsuri la nivelul capului şi toracelui şi a primit îngrijiri din partea echipajelor medicale. După primele evaluări de la faţa locului, a fost transportat la UPU Vâlcea de ambulanța SAJ.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

explozie ramnicu valcea incendiu butelie ranit ars pompieri
Înapoi la Homepage
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Comisia Europeană a aprobat cumpărarea marii companii din România de către miliardarul Rinat Ahmetov!
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Universitatea Craiova, ca şi calificată în play-off-ul Conference League după 1-0 cu Mainz! Toate calculele
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Ce au auzit vecinii în timp ce fetița de 10 ani din Timișoara era înjunghiată de mamă. Detalii halucinante
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Evenimente » Explozie provocată de o butelie la un imobil din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri