Explozie provocată de o butelie la un imobil din Râmnicu Vâlcea. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri

O explozie provocată de o butelie a avut loc vineri dimineață la un imobil din cartierul Copăcelu, în Râmnicu Vâlcea. Deflagrația a fost urmată de un incendiu care a distrus două ziduri ale construcției, iar un bărbat a suferit arsuri, fiind transportat la spital după intervenția echipajelor de urgență.

Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, vineri dimineaţă, să intervină în cazul unei explozii produse din cauza unei butelii, la un imobil din cartierul Copăcelu, municipiul Râmnicu Vâlcea, urmată de incendiu, cu o victimă, scrie Mediafax.

Potrivit pompierilor, s-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială CBRN, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ.

Echipajele operative sosite la locul solicitări au constatat că explozia se confirmă, iar aceasta a fost urmată de incendiu la o anexă. Incendiul a fost lichidat, însă explozia a distrus și 2 ziduri ale construcției.

Sursa citată menţionează că un bărbat a suferit arsuri la nivelul capului şi toracelui şi a primit îngrijiri din partea echipajelor medicale. După primele evaluări de la faţa locului, a fost transportat la UPU Vâlcea de ambulanța SAJ.

