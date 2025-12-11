Antena Meniu Search
Video Felix, motanul pierdut în urmă cu 11 ani, a revenit la familie înainte de Crăciun: Adevărată muncă de detectiv

Un cuplu de francezi a avut deja parte de miracolul de Crăciun. Motanul lor s-a întors acasă după 11 ani de la dispariţie. Felina toarce din nou în braţele stăpânilor graţie unor angajaţi inimoşi de la un adăpost de animale. Ei l-au găsit rătăcit, au verificat cip-ul şi au dat de numărul de telefon al proprietarei. A urmat însă o adevărată muncă de detectiv pentru că femeia îşi schimbase numărul de telefon cu mult timp în urmă.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 20:32

O familie din Drôme, Franţa, a avut parte de o surpriză emoționantă cu doar câteva zile înainte de Crăciunul din 2025: și-au regăsit pisica dispărută în urmă cu 11 ani. Felix, considerat pierdut încă din 2014, a reapărut după o separare care părea definitivă, relatează Midi Libre.

Pisica adoptată în 2008, dispărută după mutarea într-un nou cartier

Stéphanie, proprietara, povestește că l-a adoptat pe Felix în decembrie 2008, pe când avea doar patru luni. Dispariția s-a produs la scurt timp după ce familia s-a mutat într-un cartier nou. "Erau mulți câini destul de agresivi. Am presupus că a avut o întâlnire nefericită. L-am căutat mult timp, dar am renunţat în final", a mărturisit ea pentru publicația locală ici Drôme Ardèche.

Acum, la 17 ani, Felix pare să fi fost îngrijit pe parcursul anilor în care a lipsit, dacă este să judecăm după starea sa.

Felix a fost găsit de Jullian, un agent de la o unitate de ecarisaj. Cipul de identificare al pisicii l-a ajutat să descopere cine este proprietarul, însă numărul de telefon asociat nu mai era valabil. În loc să renunțe, agentul a pornit o adevărată investigație online, reușind în cele din urmă să o găsească pe Stéphanie pe rețelele sociale.

Felix, reunit cu familia demult pierdută

Stéphanie i-a mulțumit emoționată: "O adevărată muncă de detectiv", spune ea, recunoscătoare pentru perseverența lui.

După 11 ani de absență, Felix s-a întors acasă, unde își va trăi bătrânețea, ușor afectat de artroză la picioruşele din spate, dar în siguranță, în sânul familiei care l-a adoptat în urmă cu 17 ani.

Redactia Observator
