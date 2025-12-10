Antena Meniu Search
Bradul artificial nu salvează natura, ci dimpotrivă. Argumentele specialiștilor

În ciuda percepției generale că bradul artificial contribuie la salvarea mediului, pentru că nu se mai taie pădurile de conifere, impactul ecologic este mai mare decât la prima vedere: vorbim de materialele folosite și de transportul brazilor de plastic, aduși, de cele mai multe ori, din Asia. Ca să compensăm aceste neajunsuri, trebuie să îi folosim cel puțin cinci ani și să îi reciclăm corespunzător, pentru a evita poluarea.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 12:58
Bradul artificial nu salvează natura, ci dimpotrivă. Argumentele specialiștilor

Bradul artificial este într-adevăr comod şi reutilizabil, dar impactul său asupra mediului este cu mult mai mare decât credem. Este produs din plastic si metal, costurile de producţie sunt foarte mari, emisiile pe măsură, iar reciclarea este inexistentă. Pentru ca un brad de plastic să devină cu adevărat avantajos pentru mediu este necesar ca el să fie folosit cel puţin cinci ani la rând.

Cea mai bună variantă rămâne bradul în ghiveci

Pe de altă parte, un raport publicat anul acesta arată că bradul natural folosit de Crăciun este o alegere corectă doar dacă provine din plantaţii sustenabile şi dacă aruncarea sa se face responsabil. Dacă ajunge la groapa de gunoi, beneficiile scad rapid şi toate aceste avantaje sunt anulate. Cea mai bună variantă rămâne bradul în ghiveci care, odată replantat, continuă să capteze dioxid de carbon.

