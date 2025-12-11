În laboratoarele cofetăriilor s-a instalat atmosfera de Crăciun. Precomenzile pentru deserturile de sărbători au apărut încă din octombrie, iar această este cea mai aglomerată perioadă. În topul preferințelor rămân, în continuare, prăjiturile de casă tradiționale dar clienţii apreciază reinterpretarea modernă a reţetelor.

În apropierea sărbătorilor, ziua unui cofetar începe mult înainte de răsărit. La ora șase dimineața verifică deja lista de comenzi, organizează programul zilei și pregătește aprovizionarea. Volumul de comenzi s-a triplat, iar pretențiile clienților sunt pe măsură.

"În funcție de ce comenzi avem, ne facem programul pe ziua respectivă. Dar mai întâi de toate ne asigurăm că avem toate produsele în vitrină. Iar după aceea ne organizăm să scoatem comenziile clienților pe ziua respectivă și pe zilele următoare. În general, prăjiturile fără zahăr și vegane și acum că suntem în post, cele de post", spune Geanina Amarindei.

Multe cofetării spun că anul acesta cererea pentru cutiile elegante de mini-prăjituri este mai mare ca oricând. Oamenii vor să aibă pe masa de Crăciun combinații variate, de la mousse-uri delicate la reinterpretări ale prăjiturilor clasice, decorate minimalist.

"Avem comenzi de la un cozonac și o cutie de prăjituri asortate până la comenzi mari, de, nu știu, până la 1000 de lei, 1500 de lei, dacă sunt familii mari", spune Andreea Druta.

Tendințele din acest an merg clar în direcția modernismului: deserturi elegante, combinații de arome exotice și pachete personalizate pentru musafiri. Chiar dacă ofertele de anul asta sunt multe și variate, românii preferă bineinteles să existe pe primul loc prăjiturile tradiționale, iar pe locul doi în tendințe sunt deserturile fără zahăr, sau cele vegane.

Un pachet cu 5 prăjituri poate porni de la 200 de lei, o cutie cu dulciuri făcute in casa de la 130 de lei, iar pentru cei care aleg să adauge și o sticlă de vin, sau un cozonac, prețul crește cu câteva sute de lei.

