Un poliţist de 22 de ani din Ilfov şi-a pus în alertă şi superiorii, dar şi serviciile de urgenţă după ce a plecat de la muncă.

Din primele informaţii, tânărul a plecat cu maşina din dotare, fără a-şi anunţa superiorii că ia autospeciala după ieşirea din tură. Când au sesizat asta, şefii agentului au început o anchetă.

Unde a fost găsit poliţistul

A fost găsit în aceeaşi seară, într-un apartament din Sectorul 3 al Capitalei, acolo undeva avea loc o petrecere cu caracter sexual şi se consumau substanţe interzise. Ambulanţa l-a luat pe tânărul poliţist după ce acesta a făcut o supradoză. Părinţii ar fi ştiut că fiul lor e narcoman.

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"La data de 22/23 septembrie, un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, a plecat din timpul serviciului, cu autoturismul din dotare, fără a anunța superiorii. Față de acesta, a fost dispusă cercetarea prealabilă și administrativă de către polițiștii Biroului Control Intern, în conformitate cu Legea 360/2002 privind statutul polițistului", se arată în comunicatul IPJ Ilfov.