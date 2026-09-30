Zona din România unde jumătate din populaţie nu e conectată la reţeaua publică de apă. Cum stă Capitala

Aproape 15 milioane de români sunt conectați la sistemul public de alimentare cu apă, însă diferențele dintre regiuni rămân uriașe. În timp ce în București-Ilfov gradul de racordare ajunge la 98,3%, în Nord-Est abia depășește 53%. În același timp, volumul total de apă distribuit în România a scăzut cu 14,5% în 2025 față de anul precedent, potrivit INS.

Aproape un sfert dintre români nu sunt conectați la sistemul public de alimentare cu apă - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Populaţia conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de 14.887.537 persoane, ceea ce înseamnă 78,2% din populaţia rezidentă a României.

"Volumul de apă distribuită în România a fost de aproximativ 2,61 miliarde m³ în anul 2025. Accesul populaţiei la reţeaua publică continuă să se îmbunătăţească, de la 77,6% la 78,2%, dar disparităţile regionale rămân enorme (53,3% Nord-Est vs. 98,3% Bucureşti-Ilfov)", arată, miercuri, INS într-un comunicat de presă.

Peste 14,8 milioane de români sunt conectaţi la sistemul public de apă

În anul 2025, populaţia conectată la sistemul public de alimentare cu apă a fost de 14.887.537 persoane, reprezentând 78,2% din populaţia rezidentă a României, cu 105.478 persoane mai mult decât în anul 2024.

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La nivelul regiunilor de dezvoltare, în anul 2025, ponderea cea mai mare a populaţiei conectate la sistemul public de alimentare cu apă, în totalul populaţiei rezidente, s-a înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (98,3%), urmată de regiunea Sud-Est (89,9%).

Zonele în care jumătate din populaţie nu e conectată la apă

Pe de altă parte, gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (53,3%), urmată de regiunea Sud-Muntenia (71,6%).

INS precizează că, în anul 2025, volumul total de apă distribuită a scăzut cu 14,5% faţă de anul 2024, în principal ca urmare a reducerii volumelor distribuite agriculturii şi sectorului industrie şi construcţii, în timp ce volumul distribuit populaţiei a crescut cu 75.969 mii m³.

Cele mai mari cantităţi de apă distribuită s-au înregistrat în bazinele hidrografice Buzău-Ialomiţa (36,3%), respectiv Argeş-Vedea (15,8%).