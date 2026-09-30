Reacţia sindicatului TAROM la scenariul privind falimentul: "Compania zboară astăzi şi vinde bilete"

Sindicatul Unit TAROM respinge scenariul potrivit căruia compania ar urma să intre în faliment în următoarele șase luni și cere dovezi concrete pentru o asemenea afirmație. Sindicaliștii avertizează că îndemnurile adresate pasagerilor de a nu mai cumpăra bilete pot afecta direct vânzările și încrederea în operatorul aerian național, aflat încă în proces de restructurare. TAROM funcționează în prezent sub autoritatea Ministerului Transporturilor și are capital majoritar de stat.

"Este iresponsabil să anunţi falimentul TAROM şi, în acelaşi timp, să le spui pasagerilor să nu mai cumpere bilete. Sindicatul Unit TAROM a luat astăzi act de declaraţiile senatorului Cristian Ghinea, cel care a făcut şi renumitul PNRR, potrivit cărora TAROM ar urma să intre în faliment în următoarele şase luni, precum şi de recomandarea făcută public pasagerilor de a nu cumpăra bilete TAROM pentru perioade mai mari de două luni, la fel cum un alt om politic doamna vicepremier Oana Gheorghiu anunţa închiderea TAROM în 30 aprilie 2026. Nu contestăm dreptul nimănui de a critica TAROM, managementul companiei sau modul în care a fost pus în aplicare planul de restructurare. Noi înşine am făcut-o în repetate rânduri şi am atras atenţia asupra problemelor existente, uneori mult mai ferm decât au făcut-o cei care astăzi vorbesc despre faliment. Dar una este să critici managementul şi să ceri soluţii şi cu totul altceva să anunţi public falimentul unei companii care funcţionează şi să le recomanzi clienţilor să nu-i mai cumpere biletele", se arată într-un comunicat al SUT.

Sindicatul cere dovezi pentru scenariul falimentului în următoarele şase luni

Sindicatul subliniază că TAROM "zboară astăzi", are pasageri, angajaţi, furnizori şi parteneri comerciali, vinde bilete şi se află în perioada de implementare a planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană.

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În acest context, sindicaliştii cer să fie prezentate informaţiile concrete care ar sta la baza afirmaţiei privind intrarea companiei în faliment în următoarele şase luni, precizează Agerpres.

"Există un document oficial? Există o decizie a acţionarului? Există o procedură de insolvenţă sau faliment despre care angajaţii şi publicul nu au fost informaţi? Dacă există, aceste informaţii trebuie făcute publice", susţine SUT.

SUT avertizează că declaraţiile despre faliment pot lovi direct în vânzările TAROM

Potrivit sindicatului, în lipsa unor asemenea documente, o astfel de afirmaţie poate avea efecte directe asupra activităţii companiei, întrucât o companie aeriană depinde inclusiv de încrederea pasagerilor şi de biletele vândute în avans.

"Poţi produce un efect direct asupra vânzărilor şi asupra încrederii în companie", afirmă sindicaliştii, care se întreabă cum poate fi salvată o companie dacă publicul este îndemnat, în acelaşi timp, să nu-i mai cumpere serviciile.

SUT precizează că nu contestă problemele TAROM şi că a criticat la rândul său managementul companiei, deciziile greşite, ţintele nerealizate şi costurile acesteia.

"Dar angajaţii TAROM nu pot fi puşi din nou să plătească pentru decizii pe care nu le-au luat şi nici pentru declaraţii publice care pot îndepărta pasagerii de companie", se arată în comunicat.

Ministerul Transporturilor şi conducerea TAROM, chemate să clarifice situaţia

În aceste condiţii, sindicatul solicită Ministerului Transporturilor şi conducerii TAROM să răspundă public dacă există în prezent "vreun document, vreo decizie politică sau vreo procedură oficială" care să indice intrarea companiei în faliment în următoarele şase luni.

Totodată, SUT afirmă că îşi rezervă dreptul de a acţiona în justiţie persoanele politice despre care consideră că ar avea înţelegeri cu actori concurenţi de pe piaţa aviaţiei.

"TAROM are nevoie de soluţii, de management responsabil şi de decizii luate la timp. Nu de un faliment anunţat public înainte să existe", concluzionează sindicatul.