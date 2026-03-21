"Oscarurile lumii feline" se decernează în acest weekend la Bucureşti. Zeci de rase de pisici se întrec în frumuseţe şi în drăgălăşenie.

Bucureștiul devine pentru 2 zile capitala eleganței feline. La Sala Palatului sunt peste 200 de feline din peste 15 rase din toată Europa. Sunt campioane mondiale și europene, care intră toate în concurs astăzi pentru titlurile expoziției. Cele mai admirate exponate se numără printre acestea, animale extrem de valoroase, unele evaluate la mii de euro, jurizate după criterii stricte: de la aspectul blănii și culoare, până la atitudine și comportament.

Fuji este unul dintre cei care intră astăzi la jurizare.și concurează pentru titlul de cel mai frumos junior. Are doar 11 luni și este din rasa Maine Coon. Cei care vin la Sala Palatului pot asista la jurizări, pot face poze și, de ce nu, își pot lua și un animal de companie.

