La Ploiești are loc ultima etapă a Campionatului Național de Drift. În acest weekend, centrul orașului s-a transformat într-o scenă urbană, unde motorsportul a cucerit mii de oameni veniți să se bucure de spectacol. Evenimentul se va încheia cu o paradă moro care își propune să atragă atenția asupra riscurilor de pe șosele.

30.000 de cai putere răsună în acest weekend în centrul Ploieştiului. Aici, peste 50 de piloți de top din România, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina și Ungaria se aliniază la start în battle-urile finale din Campionatul Național de Drift.

”Întotdeauna o etapă este foarte greu de organizat în centrul oraşului. Pe lângă spectaculosul drift, aici vor avea parte de o zonă de food court, un DJ şi multă distracţie şi, să sperăm, de vreme bună”, spune Denis Manea, preşedinte RoDrift.

Astăzi, începând cu ora 9 vor avea loc antrenamentele.

”Avem o pauză de odihnă de linişte de la ora 13 la ora 14 şi apoi încep celebrele battle-uri”, spune Denis Manea, preşedinte RoDrift.

Cu o experienţă de 14 ani în motorsport, Vlad Stănescu este primul pilot român care a reprezentat Romania la Jocurile Olimpice ale Motorsportului în anul 2019. După o pauză de doi ani, revine pe circuit.

Vlad Stănescu, pilot de drift: După pauza asta, mi se pare destul de complex şi tehnic traseul

Reporter: Este o luptă internaţională aici, crezi că poate câştiga un român această etapă?

Vlad Stănescu, pilot de drift: Tot timpul poate să câştige un român. Acum e vorba de voinţă şi antrenament.

Aproape 10.000 de spectatori sunt așteptaţi azi după-amiază pentru a vedea duelurile directe dintre piloți, care vor stabili marele câștigător.

”Mi se pare o etapă foarte dificilă şi ploaia ajută să fie mult mai mult dificilă. SFperăm să câştige un român, dar şi dacă câştigă altcineva este aproape egal”, spune Adrian Balut, pilot de drift.

Parada piloților va fi completată de o paradă moto, o inițiativă prin care organizatorii și participanții își propun să atragă atenția asupra riscurilor din trafic și să promoveze un comportament responsabil pe şosele.

