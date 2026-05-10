Românii nu stau pe gânduri la cumpărarea unui apartament nou: cât de repede se vinde după ce apare pe piaţă

Proprietăţile rezidenţiale din România se vând, în medie, în 60-90 de zile de la punerea pe piaţă, prin comparaţie cu Germania unde se înregistrează 97 de zile, Bulgaria - cu 96 de zile sau Spania - în 148 de zile, relevă un raport de specialitate, publicat recent.

Conform datelor centralizate de către specialişti Remax şi citate de Agerpres, la nivel european, ţările cu stoc mare de proprietăţi disponibile au tendinţa de a înregistra timpi de vânzare mai lungi. Astfel, Italia are o medie de aproape 850.000 de anunţuri active, faţă de 273.000 în Germania sau 189.000 în Spania, ceea ce explică parţial ritmul mai lent al tranzacţiilor.

În ceea ce priveşte perioada medie în care proprietăţile rezidenţiale de tranzacţionează, România se situează confortabil cu un interval cuprins între 60 şi 90 de zile, faţă de Germania - cu 97 de zile şi Bulgaria (96 de zile). Perioade mai lungi se consemnează în Spania (medie de 148 de zile), Austria (180) şi Italia (240 de zile - cel mai mare timp). Raportul concluzionează că pieţele rezidenţiale europene vor rămâne, pe termen scurt, definite mai degrabă de constrângerile ofertei şi ale accesibilităţii decât de schimbări bruşte ale cererii.

"Livrarea de locuinţe noi va rămâne insuficientă faţă de nevoie, în special în marile centre urbane. Cumpărătorii vor continua să opteze pentru locuinţe mai mici, mai bine poziţionate şi eficiente energetic, iar deciziile de achiziţie vor fi tot mai bine fundamentate", se menţionează în document. Potrivit sursei citate, în România, în 2025, numărul tranzacţiilor rezidenţiale la nivel naţional a ajuns la circa 628.000, faţă de cele 643.000 înregistrate în 2024.

Totodată, oferta de locuinţe noi s-a redus semnificativ. Această comprimare accelerată a ofertei, în condiţiile unei cereri care rămâne relativ stabile, creează premisele unei presiuni ascendente asupra preţurilor pe termen mediu. Pentru 2026, specialiştii estimează o majorare a preţurilor de aproximativ 3-5% în scenariul de bază, cu un potenţial de 5-7% în scenariul optimist.

De asemenea, preţul mediu al locuinţelor în România a atins aproximativ 2.000 euro/mp, în 2025, în creştere cu aproximativ 14% faţă de anul anterior, dar cu toate acestea raportul preţ/salariu rămâne favorabil, comparativ cu pieţele vest-europene: la nivel naţional, un metru pătrat costă în medie echivalentul a 1,8 salarii medii lunare, faţă de până la zece salarii în oraşe, precum Paris sau Londra.

La nivel european, apartamentele au depăşit casele în privinţa creşterilor de preţuri, în 2025. Astfel, Portugalia a înregistrat cel mai mare avans general, cu preţuri în creştere de 17% faţă de 2024, apartamentele urcând cu 20%. De asemenea, Spania a consemnat o creştere naţională de 10%, cu apartamentele în avans de 15%, în comparaţie cu doar 6% pentru case, în timp ce în Cehia s-a raportat un salt de 12% global (+14 în cazul apartamentelor), iar în Slovacia, o creştere de 7%, Germania - de 4%, şi Italia - de 3%. Turcia a fost singura piaţă cu scădere de preţuri, de 9%, din cauza politicii monetare extrem de restrictive şi a accesului redus la creditare.

În mediul urban, Munchen este cel mai scump oraş din Germania, cu 8.053 de euro/mp, urmat de Lisabona (5.257 euro/mp) şi Madrid (cu 3.332 euro/mp). Raportul "Housing Insider: European Real Estate Insights Report 2025" a fost realizat de Remax Europe pe baza datelor din 11 pieţe rezidenţiale europene (Austria, Bulgaria, Cehia, Germania, Italia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania şi Turcia).

Remax a fost înfiinţată în anul 1973, în Denver, şi are în prezent peste 140.000 de agenţi afiliaţi, în 8.300 de birouri, aflate în 110 ţări. În Europa, compania este prezentă în 40 de ţări, cu peste 2.400 de birouri şi 33.000 de agenţi.

