Un şofer a murit şi un altul a ajuns la spital, după ce o maşină a intrat pe contrasens şi s-a izbit violent de un TIR. S-a întâmplat pe o şosea din Gorj, iar victimă este, culmea, şoferul camionului, care a încercat zadarnic să evite impactul şi s-a răsturnat cu TIR-ul. Traficul în zonă a fost oprit aproape 10 ore.

Accidentul a avut loc în jurul orei 4 dimineaţă, pe drumul naţional care leagă Craiova de Târgu Jiu. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cu autoturismul pătrunde pe contrasens. Şoferul autotrenului încearcă să evite impactul, dar TIR-ul se răstoarnă, pe carosabil.

A murit nevinovat încercând să evite un impact

"În urma impactului a rezultat decesul conducătorului TIR-ului, un bărbat de 39 din Vârţ, precum şi rănirea bărbatului de 27 de ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale", a declarat Maria Nanu, IPJ Gorj.

"Contrasens am înţeles, l-a evitat şi şi-a pierdut el viaţa". "Ieşii în curte şi îl văzui azi dimineaţă răsturnat. Uite mare, dar se răstoarnă uşor. Remorca grea, încărcătura mare. S-a răsturnat în şanţ, asta e", spun oamenii.

TIR-ul era plin cu saci de cartofi, iar toată încărcătura a ajuns pe şosea. Traficul pe drumul naţional 66 a fost blocat în ambele sensuri pentru mai bine de 9 ore.

"S-a acţionat pentru eliberarea părţii carosabile şi curăţarea carosabilului de toate lichidele care au fost scurse pe drum, pentru a nu afecta circulaţia rutierului", a declarat Cristi Tudor- DRDP Craiova.

La momentul accidentului, ploua mărunt iar carosabilul era umed. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi încearcă să afle din ce cauze a ajuns autoturismul pe contrasens.

