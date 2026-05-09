Video Ionuţ a murit nevinovat încercând să evite o maşină intrată pe contrasens. Momentul accidentului din Gorj

Un şofer a murit şi un altul a ajuns la spital, după ce o maşină a intrat pe contrasens şi s-a izbit violent de un TIR. S-a întâmplat pe o şosea din Gorj, iar victimă este, culmea, şoferul camionului, care a încercat zadarnic să evite impactul şi s-a răsturnat cu TIR-ul. Traficul în zonă a fost oprit aproape 10 ore. 

de Laura Ilioiu

la 09.05.2026 , 19:27
Galerie (15)
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Accidentul a avut loc în jurul orei 4 dimineaţă, pe drumul naţional care leagă Craiova de Târgu Jiu. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cu autoturismul pătrunde pe contrasens. Şoferul autotrenului încearcă să evite impactul, dar TIR-ul se răstoarnă, pe carosabil.

A murit nevinovat încercând să evite un impact

"În urma impactului a rezultat decesul conducătorului TIR-ului, un bărbat de 39 din Vârţ, precum şi rănirea bărbatului de 27 de ani, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale", a declarat Maria Nanu, IPJ Gorj.

Articolul continuă după reclamă

"Contrasens am înţeles, l-a evitat şi şi-a pierdut el viaţa". "Ieşii în curte şi îl văzui azi dimineaţă răsturnat. Uite mare, dar se răstoarnă uşor. Remorca grea, încărcătura mare. S-a răsturnat în şanţ, asta e", spun oamenii.

TIR-ul era plin cu saci de cartofi, iar toată încărcătura a ajuns pe şosea. Traficul pe drumul naţional 66 a fost blocat în ambele sensuri pentru mai bine de 9 ore.

"S-a acţionat pentru eliberarea părţii carosabile şi curăţarea carosabilului de toate lichidele care au fost scurse pe drum, pentru a nu afecta circulaţia rutierului", a declarat Cristi Tudor- DRDP Craiova.

La momentul accidentului, ploua mărunt iar carosabilul era umed. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi încearcă să afle din ce cauze a ajuns autoturismul pe contrasens.

Laura Ilioiu
Laura Ilioiu Like

Sunt o persoană curioasă, iar curiozitatea m-a împins mereu să descopăr lucruri noi, oameni diferiți și povești care merită spuse.

accident gorj accident tir sofer
Înapoi la Homepage
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone
Shakira a lansat melodia oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026
Shakira a lansat melodia oficială a Campionatului Mondial FIFA 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
A vândut firma familiei pe 1,7 miliarde de dolari și a împărțit 240 de milioane între cei 540 de angajați
A vândut firma familiei pe 1,7 miliarde de dolari și a împărțit 240 de milioane între cei 540 de angajați
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » Ionuţ a murit nevinovat încercând să evite o maşină intrată pe contrasens. Momentul accidentului din Gorj
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.