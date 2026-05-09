Un român a dat lovitura în Islanda, după ce a spart sistemul unei bănci și a furat 400.000 de euro

Un român în vârstă de 33 de ani, urmărit internațional pentru fraudă și spălare de bani, a fost arestat în România după ce autoritățile din Islanda l-au acuzat că a transferat ilegal aproximativ 400.000 de euro dintr-o bancă, profitând de o vulnerabilitate informatică. Bărbatul era vizat de un mandat european de arestare, iar Curtea de Apel București a decis plasarea sa în arest pentru 30 de zile, în vederea extrădării.

Potrivit sursei citate, pe numele bărbatului de 33 de ani exista un mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din Islanda.

Prejudiciu de 400.000 de euro

"Persoana în cauză este cercetată de autoritățile islandeze că, în perioada 23 - 27 aprilie 2026, ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului unei instituții bancare din Islanda și ar fi transferat ilegal sume importante de bani, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 400.000 de euro", spun polițiștii.

Activitățile au fost desfășurate în cadrul mecanismelor de cooperare polițienească internațională, prin schimb de date și informații între autoritățile competente din România și Islanda, inclusiv prin canalele specifice de cooperare europeană și prin Sistemul de Informații Schengen.

În baza mandatului european de arestare, persoana urmărită a fost depistată pe teritoriul României, fiind reținută în vederea continuării procedurilor legale privind predarea către autoritățile judiciare emitente. Ulterior, Curtea de Apel București a decis arestarea bărbatului, pentru 30 de zile, în vederea extrădării.

