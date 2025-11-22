Femeie de 85 de ani, găsită moartă pe o uliţă din Vaslui. Avea un braţ sfâşiat

O femeie de 85 de ani a fost găsită moartă, sfâșiată de câini, sâmbătă seara, pe o uliță dintr-un sat din Vaslui. Moartea femeii este anchetată de polițiști.

Ambulanța Vaslui a intervenit, sâmbătă seara, în localitatea Plopi, unde a fost găsită o femeie în vârstă de 85 de ani, inconștientă pe ulița satului.

Găsită moartă pe uliţă

Femeia avea mâna amputată, iar sătenii cred că aceasta a fost victima câinilor comunitari.

„Echipajul medical ajuns acolo a găsit victima fără semne vitale și semnele morții deja instalate. Prezenta o plagă de mari dimensiuni la nivelul membrului superior drept cu amputația antebrațului. Segmentul amputat nu a putut fi găsit. La acest moment cauza morții nu este cunoscută, dar sătenii suspectează că victima ar fi putut fi agresată de mai mulți câini vagabonzi care sunt prezenți în zona respectiva în mod constant”, transmit reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui.

A fost declarat decesul femeii, iar moartea suspectă este investigată de polițiști.

