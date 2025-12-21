Femeie din Pitești, găsită înjunghiată în casă. Rudele susţin că s-ar fi sinucis

Polițiștii și procurorii din Argeș au deschis un dosar penal și investighează condițiile în care o femeie de 38 de ani a fost găsită moartă, înjunghiată. Potrivit rudelor prin alianță, aceasta s-ar fi înjunghiat singură, iar primele concluzii ale anchetei indică faptul că pe trupul victimei nu au fost identificate alte semne de violență, informează News.ro.

Decesul femeii de 38 de ani a fost anunţat la 112 în noaptea de sâmbătă spre duminică.

"În jurul orelor 00:15, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Piteşti, au fost sesizaţi prin 112, de către o femeie, despre faptul că o femeie de 38 de ani, din Piteşti, în calitate de concubină a fiului său, s-ar fi înjunghiat, în timp ce se afla singură, în bucătăria locuinţei", informează, duminică, oficialii Poliţiei Argeş.

Echipaje de poliţie din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi procurori criminalişti din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş au mers la faţa locului, iar primele date din anchetă arată că pe corpul femeii au fost observate două plăgi înjunghiate, una dintre acestea fiind superficială. Prima examinare a arătat că pe trupul neînsufleţit nu au fost observate alte urme de violenţă.

Cadavrul a fost ridicat şi transportat la Serviciul Judeţean de Medicină legală Argeş, pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. Ancheta continuă, în cadrul unui dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de ucidere din culpă.

