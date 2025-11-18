Femeie din Argeş, terorizată de fostul iubit. A intrat peste ea în casă, deși avea ordin de protecţie

Un bărbat de 49 de ani din oraşul Ştefăneşti a fost reţinut de poliţişti după ce a încălcat ordinul de protecţie şi a pătruns cu forţa în locuinţa fostei concubine, deşi îi era interzis să se apropie de aceasta, potrivit IPJ Argeș, citat de Agerpres.

Incidentul a fost semnalat de femeia de 45 de ani, care a sunat la 112 după ce fostul partener ar fi intrat peste ea în casă, ar fi refuzat să plece și ar fi ameninţat-o cu acte de violenţă. Poliţiştii s-au deplasat imediat la faţa locului şi l-au găsit pe bărbat chiar în locuinţa victimei, potrivit IPJ Argeş.

Acesta a fost condus la audieri, iar în urma cercetărilor polițiștii l-au reţinut pentru 24 de ore. Marți urmează să fie prezentat magistraţilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive, informează IPJ Argeș. Dosarul vizează infracţiunile de încălcare a ordinului de protecţie și ameninţare.

Poliţia atrage atenţia că persoanele aflate în situaţii de risc pot solicita, pe lângă ordinul de protecţie, şi monitorizarea electronică prin Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică, un mecanism care permite supravegherea în timp real a agresorului şi avertizarea victimei.

