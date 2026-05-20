Femeie găsită moartă în propria casă, în Botoşani. Soţul ar fi strâns-o de gât după o ceartă

O femeie de 65 de ani din localitatea Albeşti, judeţul Botoşani, a fost găsită moartă în propria locuinţă. Potrivit surselor Observator, moartea femeii s-ar fi produs după o ceartă cu soţul ei, care ar fi sufocat-o prin ştrangulare. Bărbatul a fost dus la audieri, iar ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani.

de Redactia Observator

la 20.05.2026 , 10:34
O femeie în vârstă de 65 de ani a fost găsită decedată, marţi după-amiază, în locuinţa sa din localitatea Albeşti, judeţul Botoşani. Poliţiştii au fost alertaţi printr-un apel la 112, în jurul orei 15:00.

"La data de 19 mai 2026, în jurul orei 15:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 3 Hlipiceni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că o femeie, de 65 de ani, din localitatea Albești, a fost găsită decedată în locuința de domiciliu. În urma deplasării la fața locului s-a constatat că sesizarea se confirmă, victima prezentând leziuni în zona gâtului", transmite IPJ Botoşani.

Potrivit unor surse Observator, femeia ar fi fost strânsă de gât de soţul ei, după o ceartă izbucnită între cei doi.

În urma cercetărilor de la faţa locului, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată şi condusă la sediul poliţiei.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs moartea femeii şi pentru dispunerea măsurilor legale.

crima botosani sotie cearta strangulare ancheta
Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
