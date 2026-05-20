Vremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică și două coduri galbene de vânt.

Potrivit ANM, informarea meteorologică intră în vigoare miercuri 20 mai, ora 10 și va fi valabilă până sâmbătă 23 mai, ora 10. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului.

În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Coduri galbene de vânt

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h.

Totodată, intră în vigoare și două coduri galbene de vânt. Primul va fi valabil în intervalul 20 mai, ora 10 și 20 mai, ora 22. Fenomene vizate: intensificări ale vântului. Vor fi vizate Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei.

Miercuri (20 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h.