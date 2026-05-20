Vremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țara
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică și două coduri galbene de vânt.
Potrivit ANM, informarea meteorologică intră în vigoare miercuri 20 mai, ora 10 și va fi valabilă până sâmbătă 23 mai, ora 10. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului.
În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.
Coduri galbene de vânt
Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h.
Totodată, intră în vigoare și două coduri galbene de vânt. Primul va fi valabil în intervalul 20 mai, ora 10 și 20 mai, ora 22. Fenomene vizate: intensificări ale vântului. Vor fi vizate Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei.
Miercuri (20 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, cu viteze de 50...65 km/h.
Al doilea cod galben de vânt va intra în vigoare pe 21 mai, ora 06 și va fi valabil până pe 21 mai, ora 21. Fenomene vizate: intensificări ale vântului. Zone afectate: Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului Joi (21 mai), vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, cu viteze de 50...65 km/h.
Averse și vânt în Capitală până sâmbătă
Vremea în Capitală se menține ușor instabilă până sâmbătă dimineața. Vor fi averse și intensificări ale vântului, iar maximele vor ajunge la 26 de grade Celsius.
De miercuri dimineața până joi la ora 10.00, vremea în Capitală se va menține normală termic, dar va fi și ușor instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea vor fi averse (5...8 l/mp) și descărcări electrice Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 25-26 de grade, iar cea minimă de 12-14 grade.
De joi dimineața până vineri la ora 9.00, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse (6...8 l/mp, izolat peste 10 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.
De vineri de la ora 9.00 până sâmbătă dimineața, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 21...23 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰Înapoi la Homepage