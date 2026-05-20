Pentagonul reduce prezenţa militară americană în Europa la nivelul dinaintea războiului din Ucraina

Pentagonul a anunțat marți seară că suspendă desfășurarea oricăror trupe suplimentare în Polonia, în timp ce administrația Trump merge mai departe cu agenda sa "America First" și retrage mii de militari din Europa, scrie The Washington Post.

Suspendarea anunţată face parte dintr-o reducere a forțelor americane din Europa de la patru brigăzi de luptă la trei, unități care includ fiecare până la 4.000 de soldați, tancuri și cantități uriașe de echipamente de sprijin, potrivit The Washington Post.

Președintele Donald Trump a cerut de mult timp țărilor europene să își asume un rol mai mare în apărarea lor colectivă, dar în ultimele săptămâni a fost furios din cauza a ceea ce consideră lipsa de sprijin din partea principalilor aliați NATO pentru războiul împotriva Iranului.

Polonia rămâne un "un aliat-model al SUA"

Într-un comunicat, Pentagonul a numit Polonia "un aliat-model al SUA" și a spus că secretarul Apărării, Pete Hegseth, l-a sunat mai devreme în cursul zilei pe vicepremierul polonez Kosiniak-Kamysz pentru a-l asigura că SUA vor menține o "prezență militară puternică în Polonia", în pofida reducerii planificate a personalului.

Departamentul Apărării "va stabili dispunerea finală a acestor forțe și a altor forțe americane în Europa pe baza unei analize suplimentare a cerințelor strategice și operaționale ale SUA, precum și a capacității propriilor noștri aliați de a contribui cu forțe la apărarea Europei", se arată în comunicatul Pentagonului.

Reducerea trupelor a provocat îngrijorări profunde în rândul aliaților NATO, în timp ce Rusia își continuă războiul din Ucraina și amenință flancul estic al alianței.

Trump, furios pe aliaţi din cauza războiului din Iran

La începutul războiului, în 2022, administrația Biden a trimis mii de militari suplimentari în Europa de Est, în încercarea de a descuraja Kremlinul să acționeze pe baza oricăror ambiții teritoriale pe care le-ar fi putut avea dincolo de Ucraina.

Trump, care a încercat fără succes să intermedieze un acord de pace între Moscova și Kiev, a retras anul trecut trupe din România. Pentagonul a anunțat luna aceasta că intenționează să retragă încă 5.000 de militari din Germania, o mișcare considerată pe scară largă drept punitivă, după ce cancelarul german Friedrich Merz a criticat războiul din Iran și a spus că Statele Unite au fost "umilite".

Deși administrația Trump și-a anunțat intențiile de luni întregi, măsurile sale de retragere a forțelor din Europa i-au îngrijorat pe membrii Congresului.

Reprezentant republican: "Este o palmă dată Poloniei"

Anunțul de marți urmează unei decizii luate săptămâna trecută de Hegseth de a opri brusc desfășurarea în Polonia a unei brigăzi de luptă cu baza în Texas, din care o parte ajunsese deja în Polonia. Măsura a luat prin surprindere oficiali americani și polonezi.

"Este o palmă dată Poloniei. Este o palmă dată prietenilor noștri baltici", i s-a plâns reprezentantul Don Bacon, republican din Nebraska, șefului interimar al Statului Major al Armatei, generalul Christopher LaNeve, în timpul unei audieri de săptămâna trecută.

Unii soldați și unele echipamente din Brigada a 2-a Blindată de Luptă, Divizia 1 Cavalerie, erau deja pe poziții și pregătite să înceapă o desfășurare planificată de nouă luni, ceea ce a determinat o mobilizare rapidă pentru oprirea plecărilor suplimentare de la Fort Hood, din Texas, și organizarea întoarcerii a sute de militari care ajunseseră în Polonia.

