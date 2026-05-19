Video Anchetă redeschisă după moartea unei profesoare și a copilului ei: tatăl acuză autoritățile de nepăsare

Răsturnare de situaţie în cazul profesoarei din Drobeta Turnu-Severin care şi-a ucis fiul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Tatăl copilului a reuşit să obţină redeschiderea anchetei, după ce cazul a fost clasat. Motivul invocat de bărbat a fost că tragedia putea fi prevenită, dacă exista mai multă implicare din partea specialiştilor de la Protecţia Copilului. 

de Diana Severin

la 19.05.2026 , 14:27
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Procurorii urmează să stabilească dacă această dramă ar fi putut să fie prevenită. Anchetatorii au decis inițial că faptele angajaților de la asistența socială nu întrunesc condițiile pentru abuz de serviciu și au clasat dosarul. 

Mai târziu însă această soluție a fost contestată, iar procurorul de caz a decis deschiderea anchetei. Mai exact, dosarul vizează posibile neglijențe grave ale unor angajații ai DGASPC Mehedinți.

Procurorii verifică posibile neglijențe

Articolul continuă după reclamă

Acum, tatăl copilului aduce acuzații grave. Acesta susține faptul că a alertat autoritățile ani la rând despre situația tensionată din familie, spune că autoritățile nu ar fi intervenit eficient, acesta mai spune că femeia nu îl lăsa să își vadă copilul, iar atunci când anunța autoritățile despre acest lucru, acestea se limitau la simplu fapt că femeia nu poate fi găsită. 

Acum, procurorii urmează să reanalizeze toate probele și să facă verificărie suplimentare. Amintim faptul că în septembrie 2025, rudele unei profesoare din Drobeta Turnu-Severin au alertat autoritățile după ce nu au reușit să ia legătură cu aceasta. Pompierii au fost cei care au reușit să intre în locuință și tot acolo au găsit copilul și femeia decedați. Femeia ar fi fost în depresie și se lupta pentru a menține custodia copilului de șapte ani. 

Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

drobeta turnu-severin crima matricid mama criminala profesoara
Înapoi la Homepage
Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
Țara în care se lucrează 4 zile pe săptămână din 2021 anunță încă un an de creștere economică, peste Germania și Franța
Țara în care se lucrează 4 zile pe săptămână din 2021 anunță încă un an de creștere economică, peste Germania și Franța
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Ultimele imagini cu femeia dispărută după o intervenție chirurgicală! Doi bărbați au târât-o pe jos
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că filmul Fjord, în regia lui Cristian Mungiu, va câştiga Palme d'Or?
Observator » Evenimente » Anchetă redeschisă după moartea unei profesoare și a copilului ei: tatăl acuză autoritățile de nepăsare
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.