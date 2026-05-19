Răsturnare de situaţie în cazul profesoarei din Drobeta Turnu-Severin care şi-a ucis fiul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Tatăl copilului a reuşit să obţină redeschiderea anchetei, după ce cazul a fost clasat. Motivul invocat de bărbat a fost că tragedia putea fi prevenită, dacă exista mai multă implicare din partea specialiştilor de la Protecţia Copilului.

Procurorii urmează să stabilească dacă această dramă ar fi putut să fie prevenită. Anchetatorii au decis inițial că faptele angajaților de la asistența socială nu întrunesc condițiile pentru abuz de serviciu și au clasat dosarul.

Mai târziu însă această soluție a fost contestată, iar procurorul de caz a decis deschiderea anchetei. Mai exact, dosarul vizează posibile neglijențe grave ale unor angajații ai DGASPC Mehedinți.

Procurorii verifică posibile neglijențe

Acum, tatăl copilului aduce acuzații grave. Acesta susține faptul că a alertat autoritățile ani la rând despre situația tensionată din familie, spune că autoritățile nu ar fi intervenit eficient, acesta mai spune că femeia nu îl lăsa să își vadă copilul, iar atunci când anunța autoritățile despre acest lucru, acestea se limitau la simplu fapt că femeia nu poate fi găsită.

Acum, procurorii urmează să reanalizeze toate probele și să facă verificărie suplimentare. Amintim faptul că în septembrie 2025, rudele unei profesoare din Drobeta Turnu-Severin au alertat autoritățile după ce nu au reușit să ia legătură cu aceasta. Pompierii au fost cei care au reușit să intre în locuință și tot acolo au găsit copilul și femeia decedați. Femeia ar fi fost în depresie și se lupta pentru a menține custodia copilului de șapte ani.

