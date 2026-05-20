Nouă rundă de consultări la Cotroceni săptămâna viitoare. Când ar putea fi desemnat un nou premier

Președintele României, Nicușor Dan, îi invită joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, pe parlamentarii din grupul Uniți pentru România, pe cei din grupul PACE - Întâi România și pe parlamentarii neafiliați, pentru discuții privind situația economică și politică a țării. Potrivit surselor Observator, săptămâna viitoare vor avea loc noi consultări pentru desemnarea uniui premier.

de Marius Gîrlaşiu

la 20.05.2026 , 10:27
Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirile sunt convocate în temeiul articolului 80 alineatul (2) din Constituția României, care stabilește rolul președintelui de mediator între puterile statului, precum și între stat și societate.

Programul consultărilor de la Cotroceni

Discuțiile vor începe la ora 09:00, cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România. De la ora 10:00, la Palatul Cotroceni sunt așteptați reprezentanții grupului parlamentar PACE - Întâi România, iar de la ora 11:00 vor avea loc consultări cu parlamentarii neafiliați.

Surse de la Cotroceni au declarat pentru Observator că, după discuțiile de joi, va urma o nouă rundă de consultări săptămâna viitoare.

Consultări în contextul negocierilor pentru noul Guvern

Demersul vine după ce, la începutul săptămânii, președintele Nicușor Dan a discutat cu partidele parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. Consultările au loc într-un moment tensionat politic, în care formarea unei majorități stabile este esențială pentru instalarea unui nou Executiv.

În paralel, situația economică rămâne una dintre principalele teme de pe agenda discuțiilor, în condițiile în care viitorul Guvern va trebui să gestioneze presiunile bugetare și măsurile necesare pentru reducerea deficitului.

Marius Gîrlaşiu
Jurnalism înseamnă să publici tot ceea ce alții - de regulă liderii politici - nu vor să fie publicat. Orice altceva înseamnă doar Relații Publice. Nu am spus-o eu, a spus-o marele scriitor britanic George Orwell.

Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
